La hilarante historia detrás del remix de Katy Perry y Chief Keef

Katy Perry ha lanzado un remix sorpresa junto a Chief Keef, el mayor exponente del drill de Chicago a principios de la década de los 2010s, ni más ni menos. La canción elegida es ‘Legendary Lovers’, de ‘PRISM’, que últimamente ha tenido un resurgimiento viral. El intercambio de tweets de ambos artistas en 2013 también fue legendario. De hecho, es historia de Internet.

Todo empezó con un tweet de Katy Perry en el que plasmaba su opinión de la canción ‘Hate Bein’ Sober’, todo un clásico de Keef, que por aquel entonces tenía 17 años: «Acabo de escuchar una nueva canción en la radio titulada «odio estar sobrio» y ahora tengo serias dudas sobre el mundo», publicó Perry. La respuesta de Keef no tardó en llegar: «Esa zorra de Katy Perry puede chuparme la piel de la polla».

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«Le voy a partir la cara» y «Nueva canción ‘Katy Perry’ próximamente» fueron los tweets que siguieron a este último, hasta que Katy Perry brindó un plot twist recordado hasta día de hoy: «Señor Keef, lo siento si te he ofendido. He oído a mucha gente colaborando en la canción y no sabía que era usted en particular, de verdad…». La respuesta de Keef sigue siendo legendaria: «Oh :/ Entonces yo también lo siento :(«, escribió el rapero.

Katy se declaró fan del vídeo de la canción ‘Don’t Like’, remixeada en algún momento por Kanye West y Pusha T, y publicó el mensaje que daría lugar a la colaboración que hemos recibido hoy: «Creéme, soy una lover, no una hater». En cuanto al remix en sí, es prácticamente la misma canción que se lanzó en 2013, pero con el añadido de un verso de Chief Keef, que irónicamente es uno de los más tiernos de su carrera.

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Lo primero que dice va directo al corazón: «Hola bebé, eres tan jodidamente preciosa». El rapero de 30 años no para de bromear a lo largo de su parte, bien alejado de la faceta agresiva por la que es conocido: «Tienes una entrevista de trabajo, espero que vaya bien / Vuelve a casa y cuéntame como ha ido». El broche de oro llega al final, con este asegurando que Katy, o quien sea, le hace presentarse en el lugar «como Yabba Dabba Doo».

chief keef really used to have beef with katy perry, then sampled her song, and now they’re working on a remix together😂 pic.twitter.com/d0qbrVLiu9 — rowan (@rockwithqueen) May 28, 2026