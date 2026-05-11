Katy Perry capea el backlash con un inesperado megaviral

Katy Perry se ha convertido en el último hazmerreír de la industria musical, pero ella siempre encuentra una manera de reír la última. Mientras la crítica vapuleaba ‘143‘, su último disco, ella agotaba entradas para su gira mundial, que vuelve a España este verano. Y, ahora, como para demostrar que en absoluto ha sido cancelada tras ser señalada por supuestas agresiones sexuales, Perry logra un inesperado viral que deja en bragas los números de los singles de su último álbum.

Ya te habrás dado cuenta, pues el viral viene de semanas atrás, de que ‘The One That Got Away’ está resucitando en las listas. El que fuera sexto single de ‘Teenage Dream‘ (2010), el único de ese disco que no alcanzó el número 1 en Estados Unidos, se promocionó en su momento con un videoclip lacrimógeno, pero no fue suficiente y el tema no pasó del tercer puesto en el país.

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En cualquier caso, ‘The One That Got Away’ fue todo un éxito internacional y, en 2026, los caminos de TikTok y la nostalgia han hecho que vuelva a las listas. Sorprende ver el tema posicionado actualmente en el puesto 13 del Top 50 Global de Spotify, generando más streams que, por ejemplo, ‘Risk It All’ de Bruno Mars. Es posible que irrumpa en el top 10 en las próximas horas o días.

El viral de ‘The One That Got Away’ ha trascendido las plataformas de streaming y se ha traducido en reentradas en las listas oficiales. De momento hablamos de datos modestos en Malasia (9), Singapur (23), Grecia (66), Noruega (88) y Portugal (152), pero ojo porque el tema reaparece también en la lista de singles británica, donde aparece en el puesto 41.

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Perry ha celebrado el momento lanzando la “versión del director” del videoclip de ‘The One That Got Away’, que contiene escenas inéditas y una narración de Stevie Nicks, pero el tema está volando por sí solo. Además, su equipo ha publicado un oportuno EP que agrupa los tres virales actuales de Perry: no solo ‘The One That Got Away’, sino también ‘Thinking of You’ y ‘Legendary Lovers’.

