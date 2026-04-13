Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual

La actriz Ruby Rose, conocida por su participación en ‘Orange Is the New Black‘, ha realizado una serie de incendiarias declaraciones contra Katy Perry en redes sociales, asegurando que la cantante de ‘Woman’s World’ la agredió sexualmente hace 20 años, cuando ambas eran veinteañeras. Ambas habrían coincidido en Melbourne en la época inmediatamente previa al lanzamiento de ‘I Kissed a Girl‘, el primer sencillo de Perry, publicado en 2008.

Rose sostiene que el incidente ocurrió en una discoteca de Melbourne llamada Spice Market, donde Perry la habría agredido sexualmente. Cuando un usuario responde a su acusación citando el estribillo de ‘I Kissed a Girl’, Rose aclara que no se trató de un beso, sino de un contacto sexual no consentido mientras ella estaba apoyada sobre su amiga. “Me vio «descansando»’ sobre el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se inclinó, apartó su ropa interior y frotó su asquerosa vagina en mi cara hasta que abrí los ojos de golpe y eché todo mi vómito sobre ella”, ha relatado.

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Rose ha compartido sus declaraciones tras ver el video viral de Perry comentando el concierto de Justin Bieber en Coachella. “Me ha llevado casi dos décadas decir esto públicamente”, afirmó. “Aunque estoy muy agradecida de haber llegado lo suficientemente lejos como para encontrar mi voz, esto demuestra cuánto impacto tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”. Rose ha dicho que ha presentado una denuncia policial contra Perry en las últimas horas.

Rose, por otro lado, ha indicado que no teme posibles consecuencias legales por parte de Perry: “Es más que bienvenida a demandarme”, asegura, aunque indica que Perry no lo hará porque sabe que “ocurrió; tengo fotos y fue literalmente en público y presenciado por varias personas”. Rose señala que en los años previos a ‘I Kissed a Girl’ ocurrieron “otras muchas cosas que (Katy Perry) preferirá que no comente”, y describe esa canción como un intento de “manipulación psicológica muy fuerte” por parte de la artista.

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Esta no es la primera acusación similar contra Perry. En 2019, el modelo y actor Josh Kloss, quien apareció junto a la cantante en el vídeo de ‘Teenage Dream’, acusó a Perry de “conducta sexual inapropiada” tras bajarle los pantalones en una discoteca para mostrar sus partes íntimas a “toda la fiesta y a un par de sus amigos”, subrayando lo “avergonzado” que se sintió.