‘Nerve Bloom’ será el tema nuevo de Björk

Desde este domingo 31 de mayo hasta el 20 de septiembre podrá verse la nueva instalación de Björk en la National Gallery of Iceland, un proyecto llamado ‘Echolalia’ que transforma el museo en una experiencia inmersiva donde se reinterpreta su música dentro de un espacio expositivo.

La muestra está centrada en versiones regrabadas y espaciales de dos temas de ‘Fossora‘ (2022), ‘Ancestress’ y ‘Sorrowful Soil’, ambas dedicadas a la memoria de su madre, fallecida en 2018, y pensadas para escucharse en el entorno de la instalación junto a piezas visuales.

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El gran reclamo, como ya había adelantado la propia Björk, es el adelanto de su nuevo single ‘Nerve Bloom’, que formará parte de su próximo álbum de estudio previsto para 2027, en una versión primigenia. El tema podrá escucharse por primera vez dentro de la exposición, acompañado de visuales inéditos. Imaginamos que, a partir de mañana, podremos escuchar los primeros adelantos.

Además, se presenta una nueva imagen de Björk creada específicamente para ‘Echolalia’, donde aparece con una especie de red de nervios rodeando el rostro. La autoría no está confirmada oficialmente, aunque en Reddit se especula con que podría ser obra de la artista polaca Natalia Kleszczewska, algo que por ahora no ha sido confirmado.

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Una cuarta sala acogerá la exposición “Metamorphlings” de James Merry, con una selección de los tocados que ha creado para Björk a lo largo de los años.