Drake hace historia en Billboard: quédate con estas 6 canciones

Drake se ha convertido en el primer artista de la historia de Billboard en ocupar los tres primeros puestos de la lista, gracias al triple lanzamiento de ‘ICEMAN’, ‘MAID OF HONOUR’ y ‘HABIBTI’. Con esta marca, también iguala a Taylor Swift como el artista solista con más números 1 de la historia del Billboard 200, con 15.

Michael Jackson podría haber sido el primero en conseguir este hito en 2009, pero debido a las reglas de Billboard, que evitaban que cualquier disco que llevase publicado más de 18 meses pudiese contar en las listas, no lo consiguió. ‘ICEMAN’, la joya de la corona, cuenta con un total de 463.000 unidades vendidas, mientras que ‘HABIBTI’ y ‘MAID OF HONOUR’ cuentan con 114.000 y 110.000, respectivamente.

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Aunque los números de los últimos lanzamientos de Drake se ven así de impresionantes, el recibimiento crítico no ha sido tan positivo. Por ello, y para ahorrar el trago de escuchar algunos de los discos más decepcionantes de la carrera de Drake, elegimos dos canciones de cada proyecto que sí merecen la pena.

‘ICEMAN’

El comienzo del disco madre de este ciclo, orientado al hip hop, empieza bastante bien. Las letras de ‘Make Them Cry’ y, especialmente, ‘Whisper My Name’ fijan el tono de todo el proyecto, que por desgracia se parece más a la primera. La segunda es todo lo que queremos de Drake: flows pegadizos y frases libres de vergüenza ajena («¿Soy tu GOAT? Probablemente no / Probablemente lo fui, pero probablemente lo olvidaste»). ‘Dust’, en medio de las dos, también acierta juntando melodías y agresividad.

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‘MAID OF HONOUR’

En este álbum, adornado con los padres de Drake en la portada, el canadiense nos lleva al club. Es un proyecto divertido, aunque sí que tiene puntos bajos muy bajos. Por otro lado, tenemos ‘Road Trips’ y ‘Princess’. Mientras que la primera es un banger que muestra el lado más juguetón de Drake, la segunda es un rarísimo corte de R&B alternativo que comienza con unos distorsionadísimos sintetizadores y una de las letras más emo del artista: «Encontré a mi princesa tirada en el baño / Se divirtió demasiado». Irresistible.

‘HABIBTI’

Drake se rinde a su lado R&B y romántico en el tercer álbum del ciclo. Si te gusta el Drake de las melodías, esta debe ser tu elección. ‘High Fives’ trae de vuelta a la versión más tóxica del canadiense, y a una de las más entretenidas además, combinando unas letras llenas de referencias citables con las melodías clásicas del artista («Sexyy me preguntó. ‘Classic’, por otro lado, es un bienvenido throwback a la producción de principios de los 2000. Fácil escuchar a The Weeknd, ¿y a Prince con la voz subida?, en este corte.