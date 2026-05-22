El aplaudido discurso de Rosalía en los Ivor Novello

Rosalía ha sido una de las artistas galardonadas este jueves en la gala de los premios Ivor Novello, que reconoce a los mejores compositores de la industria musical. Entre las galardonadas con este prestigioso premio se encuentran también Lily Allen, CMAT o Sam Fender, mientras que George Michael ha sido convertido miembro de la Academia de forma póstuma.

Rosalía, que se encuentra actualmente en un descanso de su gira LUX, ha asistido al Grosvenor House de Londres para recoger el premio a Compositora Internacional del Año, por el extraordinario ‘LUX‘, y su discurso está siendo especialmente comentado por el momento en que señala la desigualdad de la industria musical.

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Agradeciendo el premio, subraya su propio privilegio, afirmando que hay “innumerables autores brillantes que no serán reconocidos como merecen porque no son europeos blancos de clase media, cuya crianza ha sido lo bastante estable como para convertir un atisbo de talento en una carrera de éxito”. Mientras el público aplaude, detrás de ella, a Damon Albarn se le dibuja una sonrisa.

Durante el discurso, asegura que la idea de escribir un cuarto álbum le “aterrorizaba” por la presión que sentía de “ese monstruo insaciable, comúnmente conocido como la industria musical”, recordando que lo trabajó durante tres años, y ha indicado que “ni en sus mejores sueños” habría imaginado recibir semejante distinción.

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Como señala 20 Minutos, Rosalía es la primera artista española que recibe el prestigioso premio Ivor, aunque no la primera hispanohablante, ya que Shakira lo obtuvo en 2022.