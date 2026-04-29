Los 30 mejores compositores americanos para New York Times: rarezas y faltas

El New York Times ha publicado una lista sin enumerar de los 30 mejores compositores americanos vivientes, confeccionada por «más de 250 insiders de la música y seis críticos» del medio. Taylor Swift, Dolly Parton, Stevie Wonder o Bob Dylan son algunos de ellos. Como suele ocurrir en este tipo de listas, hay bastantes nombres que se echan de menos. Al mismo tiempo, hay otros que necesitan aclaración.

La lista mantiene un buen equilibrio entre compositores clásicos y modernos. Por un lado, tenemos a los hermanos Brian y Eddie Holland, responsables de algunos de los mayores hits de Motown, tales como ‘Where Did Our Love Go’ de The Supremes o ‘Reach Out I’ll Be There’ de The Four Tops; Valerie Simpson, que justo a su marido Nickolas Ashford escribió canciones de la talla de ‘Ain’t No Mountain High Enough; o Jimmy Jam y Terry Lewis, responsables de 31 hits en Reino Unido y 41 en Estados Unidos. ‘Together Again’ de Janet Jackson, al igual que muchas otras de la misma artista, es suya.

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Por otro lado, hay nombres tan recientes como Lana del Rey, Taylor Swift, Kendrick Lamar o Bad Bunny. Efectivamente, está claro que el puertorriqueño es el que más críticas va a provocar. Si estas ya llegan de normal, solo hay que imaginar lo que puede hacer una inclusión en una lista como esta, aunque todos nos esperásemos su presencia.

Aunque la palabra ‘songwriter’ se traduzca al español como compositor, y no ‘escritor de canciones’, hay que entender que Bad Bunny, obviamente, no se sienta al piano a escribir sus numerosísimos hits. No significa que su puesto sea menos merecido: 41 canciones en el top 40 del Hot 100, 12 en el top 10 y dos números 1, ‘I Like It’ y ‘DtMF’, lo respaldan.

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La mención de Young Thug, conocido por el gran público por ‘Havana’, sí que resulta sorprendente. Más allá de su innegable influencia en el sonido del hip hop de mediados de los 2010s, era difícil predecir su presencia en la lista, por encima de artistas como Beyoncé, The Weeknd o Frank Ocean, que sí ha sido incluido en un artículo secundario con 11 compositores extra. Al mirar los números, sin embargo, vemos que Thug cuenta con 6 hits en el top 10 del Hot 100 y con 3 números 1. Eso sí, en ninguno de ellos figura como artista principal.

Ya que hemos mencionado a Beyoncé y Rihanna, hay que decir que The-Dream sí que ha conseguido un puesto en la lista. Desde ‘I Am… Sasha Fierce’, este ha escrito y producido en todos los discos de Beyoncé, coescribiendo hits de la talla de ‘Single Ladies’, ‘Break My Soul’ o ‘Partition’. Para RiRi, escribió ‘Umbrella’, ni más ni menos. Al menos, algo de representación han tenido.

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El New York Times sabía que se iban a dejar algunos nombres por el camino, por lo que también han publicado un artículo con 11 compositores que no han conseguido entrar en la lista principal: Donald Fagen (Steely Dan), Paul Westerberg (The Replacements), Kenneth Gamble y Leon A. Huff (Harold Melvin & The Blue Notes), Neko Case, Frank Ocean, Jeff Tweedy (Wilco), Bily Joel, Tom Waits, Alynda Segarra (Hurray for the Riff Raff), John Darnielle (The Mountain Goats) y Randy Newman.

Aun así, aquí van algunos nombres que también podrían haber entrado en alguna de las dos listas: John Fogerty, todo REM, Stephen Malkmus (Pavement), Todd Rundgren, Madonna, Neil Diamond, Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Jack White o Al Green.

Los 30 mejores compositores americanos vivientes:

Nile Rodgers

Lucinda Williams

Stevie Wonder

Jay Z

Paul Simon

Taylor Swift

Brian & Eddie Holland

Missy Elliott

Lionel Richie

Dolly Parton

Young Thug

Diane Warren

Josh Osborne, Brandy Clark, Shane McAnally

Fiona Apple

Babyface

Stephen Merritt

Romeo Santos

Carole King

Outkast

Mariah Carey

Willie Nelson

Kendrick Lamar

Valerie Simpson

Bob Dylan

Lana del Rey

The-Dream

Jimmy Jam & Terry Lewis

Bad Bunny

Bruce Springsteen

Smokey Robinson

¿Qué te parece la lista del NYT? Completísima, ni me falta ni me sobra.

Me gusta más la lista de descartes.

Meh, luces y sombras. Ver resultados