Amaral no quieren estar tristes en su canción más explícita y engorilada

Amaral han publicado esta semana un tema que han venido anticipando en redes. Se trata de ‘No quiero más canciones tristes’, que han creado ad hoc para la serie de Movistar+ ‘Se tiene que morir mucha gente’, estrenada también este finde.

Se trata de la canción más explícita de Amaral, al menos desde ‘Ratonera’, con Eva advirtiendo «no me vengas con tus chapas de gurú barato», y exclamando enfadadísima: «¡tú no sabes lo que es estar enamorado!». También pasa por el insulto, aunque sea en negativo: «No voy a pensar que fue mi culpa / que tú fueras simplemente / otro hijo de puta / Hoy voy a soltarte para siempre / y agarrarme a las canciones que me saquen a bailar».

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Efectivamente Juan Aguirre y Eva Amaral se agarran a la música para salir de una crisis, en una grabación que pasa por todos los estadios. Ignorando aquella máxima de que menos es más, ‘No quiero más canciones tristes’ empieza a piano, después se rebela contra eso como propone el título del tema, y así, añade guitarras eléctricas y los demás elementos típicos de la canción pop-rock. Lo que incluye una sección de batería próxima a los Queen de ‘We Will Rock You’, gritos engorilados y finalmente hasta vítores y aplausos.

No la canción más sutil de Amaral sino más bien una funcional para serie y quizá directos, ‘No quiero más canciones tristes’ incluye los coros de las actrices Ana Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, protagonistas de ‘Se tiene que morir mucha gente’. Amaral se han querido empapar del espíritu de las tres mujeres de esta historia. Tres mujeres treintañeras que no han podido cumplir los sueños de su vida.

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‘Se tiene que morir mucha gente’ es una creación de Victoria Martín, basada en su best seller homónimo. Sandra Romero (‘Los años nuevos’, ‘Por donde pasa el silencio’) dirige la serie junto a la propia Victoria Martín y Nacho Pardo, que firman dos episodios.

Tan entregados a la causa como siempre, Eva y Juan han querido compartir unas palabras sobre su experiencia: «nos hemos sentido unos absolutos privilegiados viendo la serie antes de que estuviera terminada y hablando con Victoria sobre el universo que habita en cada personaje. No es un secreto para nadie que somos seguidores suyos en todas sus facetas y estamos muy emocionados de formar parte de esta aventura».

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Amaral cerrarán gira el próximo mes de diciembre en grandes arenas de Madrid y Barcelona. Las entradas están a la venta en su web.

