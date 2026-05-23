Bad Bunny comienza gira en Barcelona y canta con Bad Gyal

Bad Bunny ya ha llegado a España. La esperada gira del puertorriqueño ha comenzado ayer ante 50.000 personas en el Estadi Olímpic de Barcelona. Se trata de la primera vez que Bad Bunny actúa en nuestro país en 7 años. De hecho, la última también fue en Barcelona, durante el Sónar de 2019.

La mayor sorpresa de la noche llegó de la mano de Bad Gyal, que acompañó a Bad Bunny en el escenario para interpretar tanto ‘Yo Perreo Sola’ como ‘Da Me’, un tema propio. Mientras, en la famosa ‘Casita’ pudimos a ver a varios jugadores de la plantilla del Barça, como Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi, Pedri o Dani Olmo. Marc Giró tampoco se perdió la fiesta.

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El recital comenzó con ‘LA MUDANZA’ y terminó con la comunitaria ‘DTmF’, entremedias repasando los mayores éxitos de la carrera del puertorriqueño, como ‘Safaera’, ‘Callaíta’, ‘Diles’ o ‘Yonaguni’. Bad Bunny aseguró sentirse «feliz de estar aquí después de tanto tiempo» y agradeció el apoyo que siempre le ha dado España: «Gracias por creer en mí antes que el resto del mundo».

Bad Bunny repetirá hoy su fiesta en Barcelona, como preparación para los 10 conciertos que tiene programados en el Metropolitano de Madrid y que comenzarán a partir del 30 de mayo. El último será el próximo 15 de junio.

🚨Bad Gyal apareciendo como invitada sorpresa al concierto de Bad Bunny , Barcelona #BadGyal #BadBunny pic.twitter.com/B56nwiBWsE — Bad Gyal Info (@akabadgyalinfo) May 22, 2026

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COMO COJONES ASIMILO ESTO pic.twitter.com/inusbkXh0i — monica (@mernesmiko) May 22, 2026

INCREÍBLE! El público de Barcelona durante DtMF 🇪🇸🥺 pic.twitter.com/dBuGlQaS5v — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 22, 2026

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