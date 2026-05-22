Harry Styles dice que perdió la virginidad con Radiohead

En otro orden de noticias relacionadas con la entrega este jueves de los premios Ivor Novello en Londres, Harry Styles ha tenido el “honroso y terrorífico” papel de entregar un galardón a Thom Yorke. Durante su discurso, el cantante se ha deshecho en elogios hacia el influyente líder de Radiohead, destacando la capacidad de Yorke como compositor para “transmitir lo que a veces significa ser humano”, al tiempo que lo describe con imágenes como “un alienígena”, “un fantasma acechante” y “un profeta enfadado”.

El momento más curioso de su intervención llega cuando Styles habla de lo profundamente personal que ha resultado la música de Radiohead en su vida, en concreto en su vida sexual. Afirma que perdió la virginidad escuchando a la banda y menciona el tema exacto, que no puede ser más improbable: ‘Talk Show Host’, la famosa cara B de ‘Street Spirit (Fade Out)’ que apareció en la banda sonora de ‘Romeo + Julieta’.

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“Perdí la virginidad con ‘Talk Show Host’. Perdí la virginidad con la intro de esa canción”, cuenta Styles, que por alguna razón continúa hablando del poder casi espiritual de la música de Radiohead: “La obra de Thom es música que se siente. Siempre ha sido para mí una experiencia algo religiosa. Religiosa en el sentido de que la comprensión parecía ir en ambas direcciones. Siempre sentí que podía entender de forma única al autor de estas canciones, y que por fin alguien estaba capturando lo que a veces significa ser humano. «Gracias a Dios a alguien se le ha ocurrido esto», solía pensar”.

Styles continúa señalando que no puede “exagerar” la influencia que la música de Radiohead ha ejercido en su “creencia en el propósito del arte», ni la influencia que la música de Yorke sigue teniendo él, antes de afirmar que “sin Exit Music (For a Film) no existiría ‘Watermelon Sugar’”. Es decir, su canción sobre el cunnilingus. ¿Es esto humor británico o va en serio?

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Yorke, presente en la ceremonia -de hecho posó con Styles en una foto-, aprovechó su discurso de agradecimiento para criticar a la industria musical y su “fijación con el precio de las acciones de los servicios de streaming a costa de los artistas: recordad, sin nosotros no sois nada”. Además, interpretó ‘Jigsaw Falling Into Place’ y un nuevo tema supuestamente titulado ‘Space Walk’.