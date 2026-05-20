Madonna a Charli xcx: «Si tu pista está muerta, estás poniendo la música equivocada»

La declaración “la pista de baile ha muerto” deslizada por Charli xcx durante una entrevista reciente, y que después resultó ser una frase de su single ‘Rock Music‘, sigue resonando en redes, sobre todo porque coincide con el lanzamiento de ‘Confessions II‘ de Madonna, donde la de Detroit realiza una plena y absoluta reivindicación de la pista de baile como lugar de refugio y liberación.

Si Charli afirma que la “pista de baile ha muerto”, evidentemente lo hace desde su punto de vista personal, basándose en su propia obra artística y experiencia en la industria. Sin embargo, su ya icónica frase ha tenido tanto eco que ha llegado a la misma Madonna, y esta ha decidido entrar al trapo y contestar, de forma más o menos velada.

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Lo ha hecho en un post de Instagram donde Madonna parece responder directamente a la declaración/frase de Charli xcx: “Si tu pista de baile se siente muerta, quizá estás poniendo la música incorrecta”. Blanco y en botella. La publicación está acompañada de un reel de imágenes de Madonna posando en una pista de baile o sentada en un sofá, junto al audio de su single ‘Bring Your Love‘ con Sabrina Carpenter.

El posible recado de Madonna a Charlotte -que, seamos sinceros, está más fomentado por los medios que por las propias artistas- no está siendo pasado por alto por los usuarios de Instagram, que están contestando cosas como “the shade of it all”, “Charli shade? omg”, “qué indirecta poderosa”, “buenos días, @charli_xcx”, “Rock Music slander?”, “omg ended Charli” o nuestro favorito: “Oye, con Charli no, ¿eh?”. ¿Se sentirá Charli aludida?

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El comentario de Madonna llega para echar sal a la herida, ya que Charli ha accedido en las últimas horas a defender su single ‘Rock Music’ ante la reacción negativa de sus fans. Aunque al mismo tiempo dice que ella crea por propia expresión artística y no por el qué dirán, también se preocupa por explicar sus intenciones y dejar claro que las críticas le dan igual.