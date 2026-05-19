Hay algo que Triángulo de Amor Bizarro odian de su generación

Triángulo de Amor Bizarro lo han vuelto a hacer. Quiero decir que han vuelto a ocultar como «tracks» canciones de mayor potencial y accesibilidad que alguno de los singles de adelanto de un disco suyo.

Si bien ‘Mi catedral’ se presentaba con uno de sus sencillos más comerciales, un ‘Sacrificio‘ que recordaba a The Cure, después jugaban al despiste con ‘Pat a tranca’. Pero es ‘Odio a mi generación’ la grabación que puede ser tan coreada en sus conciertos -o casi- como ‘Barca quemada’, su «no single» más popular. Es nuestra Canción del Día hoy.

- Publicidad -

El tema repite hasta la saciedad «odio a todos los de mi generación», añadiendo autocrítica «odio a todos los que son como yo». En breve tendremos oportunidad de hablar con Triángulo de Amor Bizarro sobre esta canción, pero desde su nuevo sello Sonido Muchacho anticipan que este tema corresponde a su faz «más combativa», aclarando que «no es un ajuste de cuentas generacional», sino «una negativa a acomodarse». Concluyen: «la rabia no es postureo; es una forma de higiene».

En esa línea va la letra sobre «los cuatro amantes del rey» que «saben a quién obedecer». También habla de alguien que «roba el oro de los pobres», lo que podría tener que ver con las oligarquías y el poder de las redes sociales, en los últimos tiempos, ultraderechizadas.

- Publicidad -

En Infobae, Isa Cea hablaba también del machismo: «De mi generación lo que más odio es el machismo interiorizado, pero cuando digo «Odio a mi generación» es un sentimiento de ir contra lo que existe, sea la generación que sea. Es muy importante tener criterio propio y sentido común, para no acabar mal de la cabeza». En cuanto al batería Rafael Mallo, habla de «ir contra lo normativo y salirse de donde está todo el mundo».

‘Mi Catedral’ será el Disco de la Semana en JENESAISPOP y se presentará por todo el país. La gira incluye numerosos festivales y también muchas salas de Granada, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Albacete, Murcia, Santiago, Vigo, Toledo, Málaga, Barcelona y Madrid. Detalles, en su página web.

