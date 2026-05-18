Los datos de audiencia de Eurovisión caen en picado

La 70ª edición de Eurovisión llegó a su fin este pasado sábado marcada en gran medida por la polémica participación de Israel, pese a que Bulgaria se erigiese como el país vencedor. Sin embargo, no se libró de una grandísima bajada de espectadores en Europa.

Una de las mayores caídas vino desde Países Bajos, que se había retirado del concurso pero decidió emitir la competición. La final obtuvo un 4,8% de cuota de pantalla y casi 800.000 espectadores de media, lo que representa una tremenda caída de 2.792.000 millones de espectadores respecto a los datos de la final de 2025. Reino Unido también experimentó una perdida de 1 millón y medio de espectadores, siendo la final menos vista desde 2010.

- Publicidad -

Por otro lado, los datos de Portugal apuntan a una pérdida de la mitad de espectadores, mientras que Francia es otro país que perdió más de 1 millón de televidentes respecto a lo obtenido en 2025. Además, si sumamos todo el público que ha perdido el concurso por la retirada de países como España, Irlanda y Eslovenia, Eurovisión habría perdido más de 12 millones de espectadores de media en 2026, respecto a los datos de estos países en 2025.

Los espectadores de YouTube también han bajado, aunque en menor medida. La plataforma ha registrado así una media de 955.712 espectadores con un pico de 1.314.391 personas, lo que representa una bajada del 14,74% respecto al año pasado.

- Publicidad -

Eso sí, todavía hay países en los que la audiencia sí ha subido, como en Austria, anfitrión del concurso: 62,4% de cuota y 1.504.000 espectadores de media. Ha sido la final más vista en el país desde 2015, que también tuvo lugar en Viena. Eurovisión también ha logrado una subida en Grecia, con 67.000 espectadores más que en 2025, y en Italia, que aumentó en 2,1 puntos de share y 277.000 espectadores.