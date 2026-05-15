Mayhem Requiem: Lady Gaga despide era con un funeral pop oscuro

Lady Gaga ha publicado en exclusiva en Apple Music el concierto dedicado a ‘Mayhem‘ que grabó en secreto en el Wiltern Theatre de Los Ángeles el pasado mes de enero. El show, llamado ‘Mayhem Requiem’, llega ahora con el propósito de “enterrar” la era ‘Mayhem’, un mes después de que la gira mundial concluyera en el Madison Square Garden, sumando 86 shows en total y tan solo uno cancelado.

El “funeral” de ‘Mayhem Requiem’ ha sido un homenaje a la exitosa era que ha dejado clásicos de Gaga como ‘Abracadabra‘ y ‘Die with a Smile’. Ambas reinventadas -la primera en clave tecnopop oscura y la segunda sampleada con Kavinsky- sirven para explicar un concierto que no se ha conformado con replicar el estilo de la gira ya vista por millones de personas, sino que se ha molestado en remezclar las canciones y diseñar nuevas escenografías y vestuarios. Vídeos, en el foro de Lady Gaga.

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Arrancando con una intensa ‘Disease‘ al piano, una Gaga vestida de negro funerario ha vuelto a defender las canciones de ‘Mayhem’ como merecen, multiplicando el carácter performático de su gira por dos, y actuando en un escenario que simula un castillo en ruinas. Recordemos que fue uno de los mejores discos de 2025, pero resulta que los remixes de las canciones son un auténtico regalo: por ejemplo, esa ‘LoveDrug’ acústica complementada con un vocoder exquisito, o esa ‘Zombieboy’ reinventada en clave synthwave.

Dedicado íntegramente a ‘Mayhem’, es decir, sin concesiones a éxitos anteriores, Gaga ha hilado a través de interludios un set que ha dejado sorpresas dignas de comentar, como ‘Killah’ sampleando las percusiones industriales de ‘Closer’ de Nine Inch Nails. Incluso llega a resultar muy emotiva la mezcla de ‘Die with a Smile’ con ‘Nightcall’ de Kavinsky. Ni rastro de la melodía original, Bruno Mars desaparece de ella por completo. Ya que hablamos tanto de sintes ochenteros, ¿dónde está la rumoreada colaboración de Lady Gaga con The Weeknd?

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Tirada en el suelo interpretando una emotiva versión de ‘Vanish into You’, que en nuestros foros algunos llaman una de las mayores oportunidades perdidas de Lady Gaga -nunca se lanzó como single a pesar de su incipiente viralidad-, Gaga mantiene la performance intensa, pero rebaja el camp de la gira global y del videoclip de ‘Abracadabra’ para ofrecer un show tan oscuro que prácticamente, en momentos puntuales, solo vemos una sombra sobre el escenario. Está claro que el objetivo es apagar las luces de esta era que ha reinventado su carrera.

Salen beneficiadas las nuevas versiones de ‘How Bad Do U Want Me’, también convertida en un corte synthwave; no tanto quizá esa ‘Don’t Call Tonight’ que acaba sonando algo a Shania Twain, de repente. De alguna manera, también gracias a la futurista puesta en escena, se traslada el glam de Mayhem -tan inspirado en la Nueva York de los 70- al futurismo noir de la siguiente década. Solo hay que ver a Gaga interpretar ‘Die with a Smile’ con casco y armadura, convertida en una especie de soldado. Ni siquiera en sus épocas más sintetizadas y electrónicas la vimos tan sumamente ochentera a la par que oscura.



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Podcast: ‘Mayhem’, ¿justo la era menos caótica de Lady Gaga?