Madonna lanzará ‘Love Sensation’ en Grindr y plataformas mañana

Madonna ha confirmado el lanzamiento de ‘Love Sensation’, el tercer adelanto de ‘Confessions II’, para mañana jueves 4 de junio. Este día, Madonna intervendrá en Grindr para hacer un livestream de la canción, que imaginamos llegará a plataformas ya durante la madrugada del viernes.

‘Love Sensation’ tiene una duración de 3 minutos y 49 segundos, según confirma DrownedMadonna, y es uno de los temas presentados en Nueva York semanas atrás. La peculiaridad del lanzamiento es que es un bonus track de la edición deluxe de ‘Confessions II’, que contiene 16 temas en lugar de 12. Sin embargo, es el único bonus insertado en medio del tracklist y no al final, por lo que desde el principio parecía tener estatus de posible single.

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El tema, de corte nu-disco, fue presentado en The Abbey, como decimos, así que os dejamos con un vídeo del momento mientras esperamos a que salga en plataformas. Como siempre, os invitamos a comentar la enésima novedad de Madonna aquí o en los foros.