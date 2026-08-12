Amaia no necesita sonar internacional, pero ¿puede serlo?

El cuarto álbum de Amaia Romero será especialmente importante, ya que será su primer lanzamiento tras fichar por Sony Music. Con Universal publicó sus tres primeros discos, a raíz de su vínculo con ‘Operación Triunfo’, pero ahora empieza una nueva etapa en una compañía que ya ha demostrado saber convertir a artistas españoles en fenómenos internacionales.

El fichaje de Amaia por Sony Music está generando conversación alrededor de una posibilidad: que se intente internacionalizarla. No está confirmado que ese sea el objetivo, pero tampoco sería descabellado pensarlo. Después de su paso por Tiny Desk, Amaia ha recibido más atención internacional que nunca. También se ha rumoreado que habría fichado por la exmánager de Rosalía, Rebeca León, aunque esto tampoco está confirmado.

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En cualquier caso, no hace falta irse hasta Rosalía para comprobar que el pop español vive un momento especialmente interesante. Hace tiempo que propuestas como las de Rusowsky, Guitarricadelafuente, Judeline, Ralphie Choo o la propia Amaia parecen estar innovando más que buena parte del pop anglo, atrapado en demasiadas ocasiones en el revival continuo. Un dato curioso: Bb trickz no es la primera artista española que trabaja codo con codo con Benny Blanco; ya lo hizo hace tiempo Ralphie Choo, aunque todavía desconocemos el resultado de aquella colaboración.

El momento creativo es tan bueno que artistas como Ravyn Lenae han trabajado con Rusowsky o Judeline aparece en el nuevo disco de Karol G como artista invitada y compositora. Y lo interesante es que ninguno de ellos ha tenido que asimilarse al pop internacional para despertar interés fuera. No han tenido que renunciar a su singularidad ni, mucho menos, dejar de arriesgar. Precisamente esas características parecen estar despertando curiosidad.







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Rosalía y C. Tangana ya demostraron que era posible internacionalizar el pop español sin esconder su procedencia. Pero ambos tenían códigos relativamente fáciles de identificar fuera: el flamenco, la copla, la música latina, el imaginario español… Rosalía, además, pasó por el reguetón y por códigos urbanos que ya tenían un lenguaje global. Amaia difícilmente va a hacer eso. Y tampoco tendría mucho sentido.

La internacionalización de Amaia por supuesto no tiene que pasar por Estados Unidos o por cantar en inglés. Latinoamérica podría ser una vía mucho más natural, empezando por un mercado que comparte idioma y donde artistas como Julieta Venegas o Natalia Lafourcade han construido carreras enormes. Los Latin Grammys y todo ese circuito podrían ser un buen camino para Amaia sin necesidad de convertirla en otra artista.

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Porque Amaia es una artista muy española, pero no en un sentido tradicional o folclórico. Está muy ligada al indie y a una escena en la que caben nombres como Amore o Rebe -que acaba de ser entrevistad en NPR-, y sobre todo tiene una personalidad marcada por una naturalidad que resulta difícil de fabricar. La hemos vuelto a ver recientemente en directo, protagonizando otro de esos momentos entre entrañables y hilarantes que solo parecen posibles con Amaia.

“no es que esa es la segunda parte, tampoco os la sabéis vosotros” pf nadie como ella macho pic.twitter.com/mRE9usBm8x — andrea ོ☼ (@xqueapareciste) August 9, 2026

La naturalidad de Amaia puede ser una de las cosas que más la hacen española y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de traducir fuera. Rosalía podía llevar el flamenco al mundo, pero Amaia tendría que llevar algo bastante menos concreto, su manera de ser, de cantar, de escribir y hasta de equivocarse.

Por eso es tan interesante pensar en una posible internacionalización de Amaia. A nadie se le ocurre pensar que necesite volverse más urbana, más latina o más «global» para conseguirlo. Si funciona, tendrá que ser precisamente por todo lo contrario, porque fuera también interese esa Amaia algo naíf, extraña, natural y profundamente singular que ya conocemos aquí.

Quizá sea más difícil de vender que el flamenco de Rosalía o el imaginario de C. Tangana, pero también sería una prueba mucho más interesante de hasta dónde puede llegar ahora mismo el pop español. La cuestión no es tanto si Sony puede hacer internacional a Amaia, sino si puede conseguir que fuera de España quieran conocerla sin que Amaia deje de ser Amaia.