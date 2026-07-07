Judeline: «Ojalá se ponga de moda ser feminista otra vez»

Judeline está preparada para descansar. La artista gaditana está a punto de tomarse unas vacaciones para hundirse «en la inspiración», tal y como nos comenta. Antes de eso, ha lanzado su LP debut, un EP lleno de colaboraciones, singles tan especiales como ‘chica de cristal’, ‘pequeñita!’ o ‘BESITO’, ha celebrado su primer Movistar Arena y ha trabajado con artistas internacionales como Duki o Nine Inch Nails.

Hablamos con la joven artista en medio de la recta final de la gira de ‘Bodhiria’ y se muestra natural a más no poder en una entrevista que se mueve constantemente entre lo divertido, como cuando asegura que es «muy Aída Nízar» o que habló «de caca» con Amaia en cuanto se conocieron, y lo profundo, cuando ahonda en el recuerdo de su infancia.

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Siento que no has parado ni un momento desde que lanzaste ‘Bodhiria’, ¿no?

Ya, yo tampoco.

¿Cómo lo has vivido? Has sacado singles, el EP, colaboraciones…

Qué pesada. Necesito parar un poco. Estoy ahora mismo intentando tener tiempo para el proceso creativo, porque es como que si no paro, ¿de qué voy a cantar? ¿Voy a cantar de estar en el hotel y de dar un concierto? Eso es súper aburrido. Entonces, tengo que vivir. Necesito ya parar un poco y hundirme en la inspiración. Y es que creo que para un artista es muy necesario. Superestúpido lo que voy a decir, pero las vacaciones también son una recreación de conectar con el arte y estar en silencio un segundo, porque yo no estoy sola nunca. A lo mejor comparto con alguien del curro la habitación del hotel, viajo con alguien siempre… Como que al final los momentos de soledad, de estar en tu cabeza, son muy pocos y llevo mucho tiempo sin tenerlos.

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¿Esos momentos son los que más te suelen inspirar?

Yo diría que sí, como hablar con una misma, estar tranquila y en silencio. Es lo que menos se da y mira, en parte me encantan los aviones porque no puedo utilizar el teléfono. No tengo internet, estoy en silencio con mis pensamientos y ahí es donde me viene siempre. Yo no sé si es que Dios está de verdad en el cielo y estoy como más cerca, pero es que te lo juro que me vienen como cosas muy lúcidas en los aviones y yo creo que, más que por estar muy cerca del cielo, es porque es un método de no estímulo, silencio y además un ruido blanco sonando, que es como lo que más relaja al ser humano.

Igual tiene que ver con la presión del aire, como quien se marea en una montaña.

Es verdad. A lo mejor me tengo que ir al pico de la montaña a escribir.

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Mientras estabas sacando los singles del EP, de repente lanzaste ‘chica de cristal’, que nos pilló un poco desprevenidos. Una canción tan clásica…

Literalmente fue un día que estaba muy triste. La hice como en febrero y hacía frío, me había puesto mala con fiebre, estaba pasando por una ruptura, una muy buena amiga me rompió el corazón… Tenía el corazón roto por cinco cosas distintas. Estaba triste e hice la canción sobre estar muy triste y ya está. También, como tengo unos años tan bonitos, cuando estoy triste me cuesta mucho conectar, porque siento que ya estuve muchos años así y como ahora mi vida es superguay y es la que siempre he querido me siento culpable. Es como, tía que desagradecida estás siendo, con la vida que tienes cómo vas a estar triste, pero en verdad es lo típico de permitirse estar triste, estar mal, estar bien… Pero es verdad, no pasa nada e intento permitírmelo.

«No soy superfan de las colabos porque me cuesta no poder controlar lo que va a hacer la otra persona»

Está guay que puedas hacer un tema y sacarlo cuando te sientes así todavía.

Sí, es verdad. Fíjate que justamente cuando iba a salir ya estuve mejor, como que ya superé las cosas y me sentí de otra manera. Cuando iba a salir el vídeo, que lo grabamos en Nueva York, fue cuando me fui un mes yo sola básicamente a Nueva York. La verdad es que me sentí muy sola. Fue muy bonito, pero también tuve momentos de mucha tristeza. Hay otras veces que una canción va a salir y ya no te sientes así ni lo piensas. Con ‘chica de cristal’, justamente en esos momentos, fue una tristeza bonita y una conexión que tenía sentido en ese momento.

Entiendo que no entró en el EP porque no tenía mucho que ver.

Claro, no cuadraba.

Porque ya el EP era prácticamente un proyecto de colaboraciones.

Una de las razones por las que no metí ‘chica de cristal’ es porque no tenía colabo, pero igualmente no entraba. Sí puede entrar en la sensación de eterna juventud, de estar triste. Para mí es una sensación bastante de chica, no sé, veinteañera dramática. Seguramente sea más dramática todavía cuando sea mayor. Creo que no termina nunca. Entonces, sí, no me entraba en el concepto, pero a lo mejor si hubiera tenido una colabo, quién sabe si la hubiera metido. No soy superfan de las colabos y este proyecto fue como: Venga, las voy a hacer aquí.

¿Por qué dices que no eres fan de las colaboraciones?

Me cuesta. O sea, me cuesta no poder controlar lo que va a hacer la otra persona, pero he tenido mucha suerte de que en todas han hecho un trabajo increíble. También, una se abre y deja de ser tan petarda en el estudio, pero he rechazado muchas colaboraciones porque no he estado desde el comienzo en el proceso y no he podido decidir en la producción o en la composición desde el principio. Me siento fuera de la canción. A veces, me rayo por haberlas rechazado. También puede ser muy divertido no tener esa presión y encontrar partes de ti que no la tienen. También creo que se les da mucha importancia. No hay una sola entrevista donde no me hayan preguntado cuál es mi colaboración soñada. Y ya no sé quien decir.

¿Siempre dices la misma persona?

No sé, digo Lady Gaga, Caroline Polachek… Y ya no sé que decir. Hay mucha gente con la que podría colaborar y no lo sé.

A ver, es una máquina de crear hype.

Ya, pero es siempre la misma pregunta: ¿Cómo se pronuncia Judeline? Me mato. Sé que esta pregunta me la llevaré toda la vida.

Entonces, al trabajar con DELLAFUENTE, Amaia y demás, ¿tú se lo procurabas dar un poco hecho, o les decías cómo lo querías…?

No, la verdad es que confiaba plenamente en la gente que está en el EP. Al 100%. Eso me dio mucha seguridad a la hora de sacar las canciones y de mandárselas. Todos lo entendieron. Lo que pasa es que a veces me pongo petarda de más o idealizo o imagino una cosa muy concreta y luego cuando no pasa soy muy pesada. También me da mucha ansiedad que algunos artistas que admiro me vean en el estudio y piensen que soy una pesada.

¿Te ha pasado lo de arrepentirte de conocer a tus ídolos?

A ver, déjame pensar… Más que con músicos, me ha pasado con alguna celebrity. A ver, sí, con alguno he conocido que he dicho: joder. No quería hablar mal, pero sí, pero por ejemplo, mira, DELLAFUENTE. Tenía mucha presión y mucho miedo porque es mi artista favorito desde que tengo 12 años, ¿sabes? Pues él es el triple de ídolo desde que lo conocí. Si ya lo amaba es que le amo cinco veces más.

Es que impone mucho con ese aura de misterio.

Sí, uno se pensaría que es superserio, pero es un tío purísimo. Es superbonita la energía que tiene y lo humilde y lindo que es. Se nota que vive la vida disfrutándola.

Imagino que de todos ellos, Amaia es con la que más cosas tienes en común.

Sí, Amaia es la más amiga. Hubo una temporada en Barcelona que cuando iba a trabajar me quedaba en su casa. Entonces, compartimos más tiempo. Nos llevamos muy bien porque creo que tenemos edades parecidas, situaciones parecidas, discursos parecidos, nuestra mente y nuestro humor funciona de una manera parecida…

Yo me meo con ella. El otro día, Candela Peña estaba contando que se conocieron en un evento y Amaia le dijo que se estaba cagando.

Ay, la amo, es que es total. Ella y yo hablamos de caca en el primer segundo que nos conocimos, la verdad. Es que así es.

«La IA es de pringados»

Me encantó el vídeo de la canción, aunque recibió algunas críticas

Lo criticaron un montón. La gente decía que había IA, pero no era tan IA. El gato era un efecto de verdad,, lo que pasa es que era la gracia imitar un poco a la IA, ¿no? Yo me lo pasé genial en el rodaje, me gusta mucho el vídeo. La gente es muy básica, tío, son unos frikis.

Había mucha gente diciendo que tenía pesadillas con el gato.

A mí me encanta traer cosas que le den pesadillas a la gente. Mi bailarín, el gato del vídeo… Todo lo que esté en el imaginario de dar pesadillas me encanta.

Es verdad que tu imaginario es bastante oscuro.

Pero sí tiene su toque de humor. Héctor, mi bailarín, es supergracioso. Yo creo que los shows tienen ese toque humorístico, aunque todo sea un poco serio.

Para ti, ¿la IA es una catástrofe o una oportunidad?

La IA es de pringados, tío. Ya está. Es de pringados y creo que se nota. Lo que me da coraje es que tienen que darle clases a la gente de X generaciones para enseñarles lo que es IA y lo que no, porque yo no puedo más con otro vídeo de un niño bebé cantando con IA y las señoras en los comentarios diciendo «bendiciones». Hay cosas que no notan y me da pena. «Ay, no me puedo creer este vídeo», y es un gato corriendo con un bebé recién nacido. También creo que hay mucho miedo con la IA y creo que cada vez nos va a parecer más de pringados. Va a ser difícil detectar cuándo se utiliza y cuándo no, pero creo que de verdad que hay algo, hay un alma que tú sabes que no está siendo hecho por una persona. Prefiero el pensamiento positivo, porque si no me quedo en paro.

Lo malo es cuando hay cosas que no son IA y la gente piensa que sí.

Es que para mí la IA ya es un meme.

No sé donde te leí hablando o escribiendo sobre «la nostalgia como sentimiento a futuro». ¿Has estado en esa vibra últimamente?

Todo el rato. Desde que cumplí 20 siento que se va a pasar este momento y lo voy a echar muchísimo de menos. Antes de salir al Movistar Arena fue como: joder, qué pena, que ya va a pasar. También es que… O sea, me ha venido ahora esta reflexión, no sé si tiene mucho que ver, pero yo en general, y creo que es fruto del TDAH, yo siempre necesito el estímulo nuevo. Cuando algo ya ha pasado o lo estoy pasando, tengo miedo de cuando me deje de llenar y busque otro estímulo y luego eche de menos lo anterior. Esto me pasa constantemente en cada aspecto de mi vida y es muy triste realmente. En general, cuando estoy teniendo un día muy bonito, me da miedo no volver a esa sensación. No sé, en general cuando tienes algo muy bueno te da miedo perderlo.

¿Te impide disfrutar de estos momentos?

Sí, cada vez que me pasa algo muy increíble pienso que nunca va a ser así otra vez. A la vez, pienso que eso es lo mínimo, que lo que va a pasar va a ser el triple que eso. Siempre tengo que medir las cosas.

Desde fuera, como que da la sensación de que sientes constantemente que la juventud se te va.

Todo el rato. También es porque yo he sido una niña muy adulta. Tenía que ser todo lo madura y adulta que pudiese. Siento que esa parte, mucha parte de mi inocencia y de esa infancia y de esas primeras veces adolescentes también me las he perdido por querer aparentar como madurez y seriedad. Conceptos que tenía en mi cabeza. Entonces, cuando he cumplido 20, me he conectado con mi parte de niña. Llevo toda la vida queriendo hacerme mayor y ahora que soy adulta me da mucha pena serlo, ¿sabes? No sé, tampoco quiero ser una señora loca que se piensa que tiene 15 años teniendo 47, pero, ¿sabes? No sé, tengo muchas sentimientos en contra. Ojalá en algún momento pueda vivir en el presente y deje de pensar todo el rato en momentos que no lo son.

Lo hablo con mis amigos. Nos estamos dando cuenta todos de que solo íbamos a tener 16 años una vez.

Y ya está. Luego no te llena. Yo ahora siento esa sensación de luz de querer conversaciones, lugares, personas, colores, sensaciones… Tengo mucha hambre de vida, la verdad, ahora que me he dado cuenta de que soy joven y que literalmente puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo se llama esa mujer que está así en el coche…? Eso, Aída Nízar. Yo soy muy Aída Nízar.

«Llevo toda la vida queriendo hacerme mayor y ahora que soy adulta me da mucha pena serlo»

Imagino que ‘pequeñita!’ la escribiste un poco con ese sentimiento en el cuerpo.

Sí, me da mucha penita.

¿Es una canción triste para ti?

Sí. Estoy intentando recordar mi infancia como algo bonito, porque creo que he estado mucho tiempo, desde que tengo como 12 años hasta hace muy poco, con el discurso asentado en mí de que mi infancia fue muy triste. Y estoy intentando abrazar los momentos bonitos y curar eso. Es parte de curar la herida también, pensar que en realidad viví cosas muy bonitas, que mi familia es espectacular, que tuvimos momentos preciosos en el pueblo, todas las tardes en la playa conectados con la naturaleza… Fue una infancia muy solitaria y tuve momentos muy duros, pero eso me ha hecho más fuerte. Fue lo que elegí en esta vida aprender, supongo. Y eso, hasta lo más oscuro y lo más terrible no lo cambiaría porque me ha hecho tener la vida que tengo a día de hoy y es que la amo tanto. Las posibilidades que había para mí de tener esto, esta carrera y esta realidad eran tan pocas que de pronto tenerlo… Pienso que todo lo que fue tuvo que ser.

¿Qué dirías si tuvieras que dar una exclusiva?

Pues… que mi gato no se ha muerto. Estaba malo y parecía que se iba a morir hace poco, ya estaban preparando la fecha para dormirlo porque estaba muy mal de las patas y de pronto ha empezado a caminar. Mi gato está vivo. También se acaba la gira de ‘Bodhiria’. He matado a Ángela.

¿Y qué dirías si tuvieses que denunciar algo?

Que me da pánico que el planeta ahora mismo sea de ultraderecha y que parezca que es algo completamente normal. Quiero pensar que la vida son círculos y cuando una cosa sube mucho, luego viene todo lo contrario, así que esperaré a la próxima era con los brazos abiertos, porque esta me va a volver completamente loca y como abra el móvil otra vez, me deprimo para siempre. Ojalá se ponga de moda ser feminista otra vez, la verdad.