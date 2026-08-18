Adáptate o muere: el uso de la IA ya no es motivo de vergüenza (al menos para Tyga)

Lo de la IA se está convirtiendo en un culebrón. A pesar de los esfuerzos de las plataformas por dibujar la línea entre artistas reales y generados por inteligencia artificial, la reciente confusión con el surrealista hit de Fenix Flexin, ‘RUBBERZ’, y la poca vergüenza con la que Tyga ha promocionado su desubicada aventura conceptual ochentera son evidencias de que los oyentes nos adentramos en una época muy, muy oscura.

Seguro que nadie se ha dado cuenta, pero aquella playlist del Viral 50 España de Spotify ya no existe. Se estaba inundando de una cantidad de slop nada manejable y, de todas formas, era producto de un algoritmo. La misma plataforma introdujo entonces la etiqueta de verificación de artistas para diferenciar humanos de máquinas. Sin embargo, la prueba de que todo sigue un poco igual la tenemos en la lista de Rap Español, supuestamente curada por personas de carne y hueso. Aun así, encontramos la canción ‘Se Te Ve El Plumero’ de Solea Kella, a la que sí que se le ve el plumero.

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El hecho de que la única mujer que tiene un tema en solitario en toda la lista, compuesta por 50 canciones, sea un robot ya es la guinda del pastel. Las artistas reales están relegadas a ser incluidas como colaboración o, en el caso de Faenna, al último puesto. ‘Se Te Ve El Plumero’ no es motivo de confusión: es 100% IA generativa y no llegará a mucho más. El caso de ‘RUBBERZ’, habiendo conseguido alcanzar el puesto 58 del Hot 100, ya es otra cosa.

La confusión masiva con ‘RUBBERZ’, el primer hit de verdad hecho con IA

Hay que ponerse en situación: estás escuchando la nueva canción de Fenix Flexin, miembro de Shoreline Mafia, esperando un banger de trap propio de uno de los grupos más duros de la costa oeste norteamericana. La canción resulta ser un revival ochentero en el que Flexin no rapea, sino que canta sobre sus temáticas típicas -dinero, fama, pastillas- con una sola diferencia… tiene un exageradísimo acento británico. Todo lo que envuelve al tema es tan divertido y fuera de lugar que en un principio no se dudó de su moralidad artística, pero las pistas estaban ahí, sin duda.

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Una cosa es generar una canción de cero gracias a la inteligencia artificial y otra es usarla de alguna forma en el proceso de producción, generando instrumentos adicionales o hasta un filtro vocal diferente. Esto es lo que llevó a Internet a sufrir una confusión colectiva con ‘RUBBERZ’. Purps On The Beat está acreditado como productor en la canción y Fenix Flexin aseguró en su caja de comentarios que el tema había sido grabado «como siempre grabo todos mis temas», aunque en las entrevistas siempre diese algún que otro rodeo a la pregunta.

Tras numerosas pruebas y acusaciones apuntando al uso de Treblo, otra aplicación de IA generativa más, el artista acabó clarificando que no había intentado esconder el uso de esta tecnología, argumentando que «nunca he dicho que no usase la IA» y que «no tuvo nada que ver con el proceso de grabación». Todo esto es cierto, obviamente usándose la herramienta en postproducción. La vergüenza respecto al uso de la IA descubrió nuevos límites con el último lanzamiento de Tyga, seguramente el primer artista mainstream en estar orgulloso de ello.

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El terrible ‘$TARFACE’ de Tyga: su desfasada fantasía ochentera

Todo, desde la portada en la que Tyga aparece con una permanente hasta el concepto ochentero inspirado en ‘Scarface’, adelantaba que ‘$TARFACE’ no era una buena idea. Las reacciones más relevantes llegaron de la mano de Pitchfork, otorgando al disco la puntuación más baja de la historia de la web (0,0) y asegurando que «su existencia ha hecho del mundo un lugar peor», y Doja Cat, que fue más breve: «Tyga es un pene por hacer un disco de IA».

Doja Cat comments on the recent controversy of Tyga using AI for his new album: “Tyga is a p*nis for making an AI album.” pic.twitter.com/vWdgPMYyPJ — Doja HQ (@DojaHQs) August 13, 2026

Adáptate o muere. Esta es la mentalidad de Tyga, que aunque en un principio aseguró que «todo lo que usamos en el disco son cosas que usaban en los 80» (hay que reírse), no dudó en mostrar orgullo en su entrevista con Vibe: «Sé que la gente se va a enfadar por esto, pero es hacia donde va la tecnología. No es diferente a la salida del Auto-Tune. Algunos se opusieron a ello, pero los artistas reales lo cogimos y lo usamos», aseguró.

Si la música fuese mínimamente buena, su argumento podría tener algo de validez. Tyga cuenta que usaron la IA a medida que se encontraron con las necesidades de añadir un sintetizador de la época o «un solo de guitarra lo antes posible» y que todo lo relacionado con la voz y la letra es cosa suya. Quitándonos del medio la ironía de que lo peor de ‘$TARFACE’ son las letras y las voces, lo chocante de estas declaraciones es que Tyga justifique el uso de esta tecnología con un solo de guitarra básico a más no poder. La verdadera razón es, como siempre, el dinero.

Con lo, supuestamente, poco que le ha costado a Tyga hacer este disco, va a generar ganancias solo por la polémica resultante. Él mismo admitió que solamente había tardado tres meses en hacer todo el álbum. Entonces, ¿Tyga ha hecho este trabajo, supuestamente inspirado por el fallecimiento de su madre, solo para sacarse unas pelas de más? Eso parece. Este cita a Prince, Michael Jackson y Hall & Oates, entre otros, como las mayores referencias del disco. Al escucharlo, lo más parecido que se me ocurre es Party Posse, la boy band adolescente de Bart Simpson.

Reproducir ‘$TARFACE’ de principio a fin debería ser una consecuencia exclusiva del morbo. La producción es digna de la época dorada de parodias de Minecraft en YouTube, pero sin gracia. El delivery de Tyga, supuestamente obra suya, es propio de alguien que no ha tocado un micrófono en su vida y no de un artista con 15 años de carrera a sus espaldas. Para más desgracia, su interpretación está obsoleta desde el momento de lanzamiento, recordando directamente a lo que hizo Fenix Flexin en ‘RUBBERZ’, que al menos era novedoso dentro de lo que cabe. Y sí, estos dos planean sacar un single conjunto en este mismo estilo.

Puede que Tyga haya sacrificado su carrera por subirse a una ola que todo el mundo desprecia, pero también ha abierto el camino para mucha gente. Además del marketing centrado en la confusión y la polémica de la IA, lo cual inevitablemente se traduce en escuchas, no me sorprendería que cada vez más artistas se sumasen a realizar proyectos tan surrealistas como el de Tyga. Sobre todo, si su bajo coste significa ganancias sí o sí. Solo pedimos que al menos sea escuchable.