Madonna ha abierto la gala de los VMA’s con un medley de ‘Confessions II’ que ha empezado con imágenes de su corto ya icónicas -el laser verde, el spoken word sobre la pista de baile- y ha seguido desplegando un montaje espectacular sobre el escenario inspirado en la misma película. Sabrina Carpenter la ha acompañado primero en ‘Bring Your Love‘ y después ha recuperado ‘Danceteria Afterhours‘ junto a Charli xcx.
La primera parte con Sabrina ha tenido menos ritmo, pero la cosa se anima cuando Madonna se sube a una plataforma móvil con ruedas y empieza a ganar velocidad hasta desembocar en el momento rave de ‘Danceteria’, que funciona como gran clímax de la actuación. Por el escenario han ido apareciendo Julia Garner y Debi Mazar, pero también cameos más inesperados como los de Sombr, Seth Rogen, Andrew Watt, Tony Ward -pareja de Madonna en el clip de ‘Justify My Love’- y Fab 5 Freddy, todo ello con una puesta en escena ambientada en un baño lleno de grafitis, como el que se dedica a ‘Danceteria’ en el videoclip. Madonna no actuaba en los VMAs desde aquel famoso beso con Britney Spears y Christina Aguilera en 2003.
La colaboración con Sabrina, además, ha tenido su pequeño momento de salseo. Al recoger junto a ella el premio a Mejor Colaboración por ‘Bring Your Love’, Madonna ha explicado que, después de proponerle hacer una canción, pasaron cinco días sin que nadie de su equipo le pusiera en contacto con Sabrina ni le confirmara si quería colaborar con ella. «Cinco días», ha repetido Madonna, antes de contar que terminó escribiéndole directamente por DM. Sabrina se ha reído y ha aclarado que su equipo sí contesta, pero que ella contesta todavía más rápido, por lo que ha recomendado escribirle directamente a ella.
Más tarde, Madonna ha vuelto al escenario junto a Troye Sivan y Charli xcx. Troye, que este año ha publicado ‘Party‘, una canción que samplea ‘Music’ de Madonna, estaba presentando precisamente el premio a Mejor Dance. Madonna ha aprovechado la ocasión para entonar un pequeño fragmento de ‘Party’, dejando al propio Troye con la boca abierta.
Y en los premios, Madonna ha sido la gran ganadora de la noche con siete Moon Persons (aspiraba a 11). Ha conseguido, entre otros, Artista del Año, Mejor Colaboración por ‘Bring Your Love’, Mejor Dance, Mejor Cinematografía, Mejor Coreografía, Mejor Vídeo de Larga Duración y Mejor Álbum por ‘Confessions II’.
Taylor Swift, también presente aunque no ha actuado, ha ganado tres premios y se ha llevado el más importante, Vídeo del Año por ‘The Fate of Ophelia‘. También ha recibido el primer Artist Director Honors, creado para reconocer a artistas que dirigen sus propios vídeos. Taylor ha ganado también Mejor Dirección por ‘Opalite‘ y ha estrenado el de ‘Patient Zero‘ durante el show. Al recoger el premio principal, Swift se lo ha dedicado a Dolly Parton, fallecida el mes pasado, a quien ha definido como la «ultimate showgirl».
También han destacado BTS, que se ha llevado tres premios, incluyendo Canción del Año por ‘Swim‘, Mejor K-pop y Mejor Grupo. LISA ha ganado Mejor Pop por ‘Dream’, Sienna Spiro se ha llevado Mejor Artista Nuevo y, en las categorías más vinculadas a géneros concretos, Bad Bunny ha ganado Mejor Latino por ‘NUEVAYoL’, Olivia Rodrigo Mejor Alternativo por ‘the cure’, Bruno Mars Mejor R&B por ‘I Just Might‘, Cardi B y Kehlani Mejor Hip-Hop por ‘Safe’ y Ella Langley Mejor Country por ‘Choosin’ Texas‘.
Nirvana, por su parte, ha recibido el Video Vanguard Award. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear han subido juntos al escenario para recoger el premio, que reconoce la importancia de los videoclips de la banda, desde ‘Smells Like Teen Spirit’ hasta ‘Heart-Shaped Box’. Novoselic ha reivindicado especialmente la visión de Kurt Cobain detrás de aquellos vídeos.
Lista completa de ganadores de los VMAs 2026
Vídeo del Año – Taylor Swift, ‘The Fate of Ophelia’
Artista del Año – Madonna
Canción del Año – BTS, ‘Swim’
Mejor Artista Nuevo – Sienna Spiro
Mejor Colaboración – Madonna & Sabrina Carpenter, ‘Bring Your Love’
Mejor Pop – LISA, ‘Dream’ feat. Kentaro Sakaguchi
Mejor Hip-Hop – Cardi B feat. Kehlani, ‘Safe’
Mejor R&B – Bruno Mars, ‘I Just Might’
Mejor Alternativo – Olivia Rodrigo, ‘the cure’
Mejor Dance – Madonna, ‘Confessions II – The Film’
Mejor Latino – Bad Bunny, ‘NUEVAYoL’
Mejor K-pop – BTS, ‘SWIM’
Mejor Country – Ella Langley, ‘Choosin’ Texas’
Mejor Dirección – Taylor Swift, ‘Opalite’
Mejor Dirección de Arte – PinkPantheress + Zara Larsson, ‘Stateside’
Mejor Cinematografía – Madonna, ‘Confessions II – The Film’
Mejor Edición – Sabrina Carpenter, ‘House Tour’
Mejor Coreografía – Madonna, ‘Confessions II – The Film’
Mejores Efectos Visuales – Ariana Grande, ‘hate that i made you love me’
Mejor Grupo – BTS
Mejor Vídeo de Larga Duración – Madonna, ‘Confessions II – The Film’
Mejor Álbum – Madonna, ‘Confessions II’
Canción del Verano – Ariana Grande, ‘hate that i made you love me’
Video Vanguard Award – Nirvana
Artist Director Honors – Taylor Swift
Madonna performing with Sabrina Carpenter and Charli XCX at the #VMAs pic.twitter.com/v6eGcXA3mC
— SEXED UP! Singers (@SexedUpSingers) September 28, 2026
Raye performing a medley of “I Will Overcome.” and “WHERE IS MY HUSBAND!” at the #VMAs. pic.twitter.com/AUe7woMTA2
— RAYE Updates (@RayeUpdate) September 28, 2026
Kacey Musgraves delivers a moving performance of “I Will Always Love You” in tribute to Dolly Parton at the 2026 #VMAs. pic.twitter.com/RCuEiM0G8n
— Kacey Musgraves Access (@KaceyAccess) September 28, 2026