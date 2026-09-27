Sabrina Carpenter será Ginger Rogers en la peli de Fred Astaire

Deadline confirma que Sabrina Carpenter se suma al biopic de Fred Astaire que prepara Paul King, director de ‘Paddington’ y ‘Wonka’. Tom Holland interpretará a Astaire y Margaret Qualley será su hermana y primera pareja de baile, Adele Astaire.

Carpenter, por su parte, dará vida a Ginger Rogers, la actriz y bailarina con la que Astaire formó una de las parejas más famosas de la historia del cine, protagonizando juntos diez películas y convirtiéndose en una referencia del musical clásico de Hollywood.

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No es exactamente el primer rodeo de Carpenter como actriz. Empezó de niña con apariciones en ‘Law & Order: SVU’ y otras series, pero su gran salto llegó con ‘Girl Meets World’, la serie de Disney Channel en la que interpretó a Maya Hart durante tres temporadas. Después ha pasado por películas como ‘The Hate U Give’, ‘The Short History of the Long Road’, ‘Tall Girl’, ‘Work It’, ‘Clouds’ y ‘Emergency, además de protagonizar el especial ‘A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter’.

El proyecto llevaba años dando vueltas. Holland anunció que interpretaría a Astaire en 2021 y ahora, por fin, el reparto empieza a tomar forma. El guion corre a cargo de King y Steven Levenson y se basa en el libro ‘The Astaires: Fred & Adele’, de Kathleen Riley.