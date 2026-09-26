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Troye Sivan, top 1 en JNSP; Guitarricadelafuente, top 2

iko
Por iko

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Troye Sivan, top 1 en JNSP; Guitarricadelafuente, top 2

Por iko
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Christian Bertrand (Primavera Sound)

Troye Sivan logra con ‘Party’ su 4º número 1 en JENESAISPOP tras los conseguidos por ‘My My My!’, ‘Rush’ y ‘One of Your Girls’. ‘Rush’ fue top 1 un total de 6 semanas y ‘One Of Your Girls’, 5 semanas.

Curiosamente a quien ha derrotado ‘Party’ con el 39% de los votos es a su amigui Guitarricadelafuente, que queda en el puesto 2 con ‘La nieve’, el tema principal de ‘La bola negra‘, que ha obtenido el 32% de los votos. Ambos han colaborado en un par de ocasiones, a destacar el tema ‘In My Room’ de la anterior era de Troye, y su interpretación en Primavera Sound, en la imagen. Otras entradas destacadas de la semana son las de ADÉLA, Alcalá Norte, Miley o Shygirl.

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Portada de Party
1
Party
Troye Sivan
Entrada directa · 1.ª semana
▶ Escucharla playlist en Apple Music
  1. 2
    La nieve
    Guitarricadelafuente
    Entra en el 2
    1
    2
    NUEVA
  2. 3
    Cuando el sol bese a la luna
    Martin
    6 semanas · máx. 1
    6
    1
    ▼ 2
  3. 4
    Des lols et des quoi
    Mylène Farmer
    2 semanas · máx. 4
    2
    4
    ▲ 8
  4. 5
    Nicole Kidman
    ADÉLA
    Entra en el 5
    1
    5
    NUEVA
  5. 6
    Bass Persuades
    Miley Cyrus
    3 semanas · máx. 1
    3
    1
    ▼ 3
  6. 7
    El Endemoniao
    Alcalá Norte
    Entra en el 7
    1
    7
    NUEVA
  7. 8
    Let's Get Married
    Miley Cyrus
    Entra en el 8
    1
    8
    NUEVA
  8. 9
    Joy.
    RAYE, Amma, Absolutely
    2 semanas · máx. 9
    2
    9
    ▲ 5
  9. 10
    Marianne
    Fontaines DC
    5 semanas · máx. 5
    5
    5
    ▼ 2
  10. 11
    No le encuentro la gracia
    Anni B Sweet
    2 semanas · máx. 4
    2
    4
    ▼ 7
  11. 12
    Lucky[Hymn]
    Shygirl
    Entra en el 12
    1
    12
    NUEVA
  12. 13
    Love Sensation (Afterhours Radio Edit)
    Madonna, Kylie Minogue
    6 semanas · máx. 1
    6
    1
    ▼ 11
  13. 14
    BbY WOW
    KAROL G, Judeline, rusowsky
    4 semanas · máx. 3
    4
    3
    ▼ 8
  14. 15
    serena joy
    Olivia Rodrigo
    4 semanas · máx. 5
    4
    5
    ▼ 5
  15. 16
    new trick
    ROSÉ
    Entra en el 16
    1
    16
    NUEVA
  16. 17
    Romántico
    Cariño
    2 semanas · máx. 11
    2
    11
    ▼ 6
  17. 18
    Motivation
    Carly Rae Jepsen
    5 semanas · máx. 4
    5
    4
    ▼ 13
  18. 19
    For Your Entertainment
    Ellie Goulding
    3 semanas · máx. 4
    3
    4
    ▼ 12
  19. 20
    Don’t Leave Me on the Dance Floor
    Carly Rae Jepsen
    7 semanas · máx. 3
    7
    3
    ▼ 11
  20. 21
    Danceteria
    Madonna
    12 semanas · máx. 1
    12
    1
    ▼ 6
  21. 22
    She's the Best
    Troye Sivan
    6 semanas · máx. 4
    6
    4
    ▼ 2
  22. 23
    brand new chanel$
    Slayyyter
    7 semanas · máx. 2
    7
    2
    ▼ 7
  23. 24
    Melatonin
    Tinashe
    5 semanas · máx. 10
    5
    10
    ▼ 11
  24. 25
    Berghain
    Rosalía, Björk, Yves Tumor
    47 semanas · máx. 1
    47
    1
    =
  25. 26
    Bring Your Love
    Madonna, Sabrina Carpenter
    21 semanas · máx. 1
    21
    1
    ▼ 7
  26. 27
    Camera
    Charli xcx
    9 semanas · máx. 2
    9
    2
    ▼ 3
  27. 28
    Kick Stones (The Boys)
    Westside Cowboy
    4 semanas · máx. 22
    4
    22
    ▼ 2
  28. 29
    Reliquia
    Rosalía
    32 semanas · máx. 1
    32
    1
    =
  29. 30
    petal
    Ariana Grande
    8 semanas · máx. 4
    8
    4
    ▼ 7
  30. 31
    I Feel So Free
    Madonna
    23 semanas · máx. 1
    23
    1
    ▼ 13
  31. 32
    Minifalda
    Laaza, Zahara
    4 semanas · máx. 9
    4
    9
    ▲ 1
  32. 33
    My Guy
    Sam Smith
    4 semanas · máx. 10
    4
    10
    ▼ 12
  33. 34
    Ain't in LA
    ADÉLA
    9 semanas · máx. 5
    9
    5
    =
  34. 35
    Dancing
    Jorja Smith
    5 semanas · máx. 17
    5
    17
    ▼ 18
  35. 36
    Montauk
    MaiteQuiero
    2 semanas · máx. 36
    2
    36
    ▲ 4
  36. 37
    Fxck
    Arca
    7 semanas · máx. 6
    7
    6
    ▼ 5
  37. 38
    Iron City
    Interpol
    3 semanas · máx. 14
    3
    14
    ▼ 11
  38. 39
    The Peace
    underscores
    3 semanas · máx. 19
    3
    19
    ▼ 11
  39. 40
    Concept of Love
    Ibibio Sound Machine
    Entra en el 40
    1
    40
    NUEVA

Las 10 candidatas

Compiten con las 40 del top en la votación. Las más votadas entran en la lista la semana que viene.

  • SugababesGhost
  • Boy HarsherFaulty
  • Los PunsetesEl año del caballo
  • Alba MorenaEnamorada/Borracha
  • beabadoobeeMemories
  • Jimena AmarilloAÉREO
  • Empress OfWild Storm
  • SportsKeep Falling in Love
  • Sondre LercheLittle Kids
  • Tove Lo, Stromaedes fleurs

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