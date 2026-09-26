Troye Sivan, top 1 en JNSP; Guitarricadelafuente, top 2

Troye Sivan logra con ‘Party’ su 4º número 1 en JENESAISPOP tras los conseguidos por ‘My My My!’, ‘Rush’ y ‘One of Your Girls’. ‘Rush’ fue top 1 un total de 6 semanas y ‘One Of Your Girls’, 5 semanas.

Curiosamente a quien ha derrotado ‘Party’ con el 39% de los votos es a su amigui Guitarricadelafuente, que queda en el puesto 2 con ‘La nieve’, el tema principal de ‘La bola negra‘, que ha obtenido el 32% de los votos. Ambos han colaborado en un par de ocasiones, a destacar el tema ‘In My Room’ de la anterior era de Troye, y su interpretación en Primavera Sound, en la imagen. Otras entradas destacadas de la semana son las de ADÉLA, Alcalá Norte, Miley o Shygirl.

- Publicidad -





Playlist con los 40 más votados y las 10 nuevas candidatas en en Apple Music y en Spotify

Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.



