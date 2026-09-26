Troye Sivan, top 1 en JNSP; Guitarricadelafuente, top 2

Troye Sivan logra con ‘Party’ su 4º número 1 en JENESAISPOP tras los conseguidos por ‘My My My!’, ‘Rush’ y ‘One of Your Girls’. ‘Rush’ fue top 1 un total de 6 semanas y ‘One Of Your Girls’, 5 semanas.
Curiosamente a quien ha derrotado ‘Party’ con el 39% de los votos es a su amigui Guitarricadelafuente, que queda en el puesto 2 con ‘La nieve’, el tema principal de ‘La bola negra‘, que ha obtenido el 32% de los votos. Ambos han colaborado en un par de ocasiones, a destacar el tema ‘In My Room’ de la anterior era de Troye, y su interpretación en Primavera Sound, en la imagen. Otras entradas destacadas de la semana son las de ADÉLA, Alcalá Norte, Miley o Shygirl.
- 2Guitarricadelafuente12NUEVA
- 361▼ 2
- 4Mylène Farmer24▲ 8
- 5ADÉLA15NUEVA
- 6Miley Cyrus31▼ 3
- 7Alcalá Norte17NUEVA
- 8Miley Cyrus18NUEVA
- 9RAYE, Amma, Absolutely29▲ 5
- 10Fontaines DC55▼ 2
- 11Anni B Sweet24▼ 7
- 12Shygirl112NUEVA
- 13Madonna, Kylie Minogue61▼ 11
- 14KAROL G, Judeline, rusowsky43▼ 8
- 15Olivia Rodrigo45▼ 5
- 16ROSÉ116NUEVA
- 17Cariño211▼ 6
- 18Carly Rae Jepsen54▼ 13
- 19Ellie Goulding34▼ 12
- 20Carly Rae Jepsen73▼ 11
- 21Madonna121▼ 6
- 22Troye Sivan64▼ 2
- 23Slayyyter72▼ 7
- 24Tinashe510▼ 11
- 25Rosalía, Björk, Yves Tumor471=
- 26Madonna, Sabrina Carpenter211▼ 7
- 27Charli xcx92▼ 3
- 28Westside Cowboy422▼ 2
- 29Rosalía321=
- 30Ariana Grande84▼ 7
- 31Madonna231▼ 13
- 32Laaza, Zahara49▲ 1
- 33Sam Smith410▼ 12
- 34ADÉLA95=
- 35Jorja Smith517▼ 18
- 36MaiteQuiero236▲ 4
- 37Arca76▼ 5
- 38Interpol314▼ 11
- 39underscores319▼ 11
- 40Ibibio Sound Machine140NUEVA
Las 10 candidatas
Compiten con las 40 del top en la votación. Las más votadas entran en la lista la semana que viene.
- SugababesGhost
- Boy HarsherFaulty
- Los PunsetesEl año del caballo
- Alba MorenaEnamorada/Borracha
- beabadoobeeMemories
- Jimena AmarilloAÉREO
- Empress OfWild Storm
- SportsKeep Falling in Love
- Sondre LercheLittle Kids
- Tove Lo, Stromaedes fleurs