Charli xcx no mejora ‘Danceteria’ de Madonna, pero le hace justicia

Madonna sigue revisando los temas de ‘Confessions II‘ con remixes que más o menos reinventan los originales. Su colaboración con Charli xcx para ‘Danceteria‘ es la mejor de todas hasta la fecha, quizá porque Charlotte Aitchison no iba a meterse ahí para hacer cualquier cosa. Ella, dado que ‘Danceteria’ contaba los inicios de Madonna en 1982, aprovecha para insertar su propia historia.

Es, de hecho, Charli la primera voz que escuchamos en el remix, contando sus inicios en Londres «en 2007», cuando subía temas a «Myspace» y ponía canciones en la radio «con su iPod». Charli no tiene ninguna intención de rimar sus frases, por lo que a primera escucha su parte parece totalmente improvisada. Quizá lo sea, aunque eso genera un divertido contraste con los versos de Madonna, que se mantienen idénticos a los del tema original.

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Mientras la música de ‘Danceteria’ sube ligeramente las revoluciones, incluso adelantando la tralla final unos minutos y haciéndola efectivamente más «afterhours», Charli sigue viajando por la cronología de su carrera y llega hasta 2015. Ahí caben menciones directas a A. G. Cook, SOPHIE -que trabajó con Madonna ese año en ‘Bitch I’m Madonna‘- y, por supuesto, PC Music, además de a la «coca saborizada», aunque no cuenta si la ha probado.

El remix no mejora el ‘Danceteria’ original, que ya está muy elegantemente construido, tanto musicalmente como en sus rimas. Charli está totalmente en modo ‘brat‘ aquí, aunque sus versos y partes habladas entran de forma algo atropellada, convirtiendo el remix en una especie de caos controlado. Aun así, es el remix que más justicia le hace a la canción hasta ahora, sobre todo en comparación con el de Kylie, que era bastante prescindible.

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Charli se queda también con parte del estribillo, «everybody get up dance», mientras ya sabéis que los versos «do you wanna talk about Madonna and Charli» se inspiran en los de ‘Bring Your Love’. ¿Un dato curioso? Charli comparte créditos finalmente en un tema con Lou Reed, ya que los «dududu» están interpolados de ‘Walk on the Wild Side’. Reed ha sido una de las grandes inspiraciones de Charli en ‘Music, Fashion, Film‘, aunque este remix está en otro universo.

Madonna actúa este sábado en los MTV Video Music Awards. De hecho, abrirá la ceremonia y contará con artistas invitados. Se rumorea que Charli xcx podría ser una de ellos, pero no hay nada confirmado. El finde saldremos de dudas.

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