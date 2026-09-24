U2 estrenan ‘Silencio’ y anuncian disco, con ft. de Dolly Parton

U2 sacarán su nuevo disco, el primero en 9 años, el próximo 13 de noviembre. Será en el mismo año en que han sacado EP’s combativos, como han sido ‘Days Of Ash’ y ‘Easter Lily’.

‘Carnaval de luz’ será una colección de 12 canciones que hablen de «espiritualidad, amistad, libertad y resistencia». Incluirá el tema previamente publicado ‘Street of Dreams‘ (que ya estaba en Spanglish); otro que sale hoy, rockero, de solo 2 minutos y medio, también de nombre en castellano, ‘Silencio’; y una colaboración inesperada.

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El último track llamado ‘Torn’ incluye voces de la recientemente desaparecida Dolly Parton. En principio se pensó que el tema ‘The Mirror Maker’ llevaba voces de Rosalía, pero parece que ese es solo su sobrenombre, entre paréntesis.

1.-‘Go (Carnaval De Luz)’

2.-‘La Reina’

3.-‘Street Of Dreams’

4.-‘The Mirror Maker (Rosalía)’

5.-‘Superficiality’

6.-‘If The World Is At War We Better Not Be’

7.-‘Silencio’

8.-‘The Greatest Show On Earth’

9.-‘Glorify’

10.-‘Midnight Sunshine’

11.-‘Can’t Stop Us Now’

12.-‘Torn (Feat. Dolly Parton)’

