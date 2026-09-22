Taylor Swift extenderá era con el single ‘Patient Zero’

Muchos estáis entrando en los foros de Taylor Swift para enteraros de los últimos rumores y, esta vez, ya tenemos respuesta. Taylor Swift ha anunciado ‘Patient Zero’, un nuevo single que todo apunta a que servirá para extender la era de ‘The Life of a Showgirl‘. Sale este viernes.

El anuncio llega después de un contador en su web que terminaba hoy a las 20:00 en España y de varios cambios que habían disparado las teorías de los fans. La carta de Taylor en su web había pasado de tener dos páginas a tres y su bio de Instagram decía «And, baby, that’s sh0w business f0r y0u», con tres ceros que muchos Swifties interpretaron como un easter egg.

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Durante las últimas horas se había especulado con una edición deluxe de ‘The Life of a Showgirl’, ‘Taylor Swift (Taylor’s Version)’, ‘reputation (Taylor’s Version)’, una nueva gira e incluso un embarazo. Finalmente, el anuncio se ha concretado en este nuevo single.

La última vez que Taylor Swift puso en marcha una cuenta atrás similar terminó anunciando ‘I Knew It, I Knew You‘, su canción para ‘Toy Story’, que ha acabado convirtiéndose en un gran éxito. Ahora queda por comprobar hasta dónde quiere alargar la era de ‘The Life of a Showgirl’.