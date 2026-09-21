España da a ‘Confessions II’ su primer Disco de Oro

La lista española de Discos no deja novedades en el top 10, hasta el punto de que la subida más fuerte de la semana es la de ‘Cuarto Azul’ de Aitana, que pasa simplemente del puesto 4 al puesto 3. Pero sí hay algunas noticias curiosas.

Mientras Quevedo sigue en el número 1 con ‘El Baifo‘, Rels B tiene la entrada más fuerte, pero conformándose con el puesto 20 con ‘Fill de la Mar’ al haber salido a mitad de semana. Las únicas entradas restantes son una reedición de Shinova en el puesto 23 (‘Volver’) y ‘Para cuando sean mayores’ de Camilo, en el puesto 30.

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Madonna baja al puesto 42 en la 11ª semana de ‘Confessions II‘. Sin embargo, España es uno de los países en que mejor aguanta el álbum, junto con Bélgica, y el primero que le otorga un Disco de Oro. UK Mix estaba estimando que las ventas del álbum iban en torno a 19.000 unidades en España, pero Promusicae no cubre el 100% de las tiendas de vinilos. Esta semana se superan las 20.000 unidades en nuestro país, siendo el primer Disco de Oro de Madonna en España desde ‘MDNA’ (2012).

Se espera que ‘Confessions II’ sea Disco de Oro en otros mercados clave como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, entre finales de este año, y principios del que viene, dependiendo de distribución (el doble LP y el cassette se agotaron), márketing (los CD’s siguen a precio de oro) y posibles reediciones y nuevas remezclas, como la que llega este viernes con Charli XCX. Se estiman ventas de 600.000 unidades en todo el mundo, de momento, pero la era no parece haber terminado y esta semana la cantante actúa en los VMA’s en busca de ese single de éxito que no termina de ocurrir.

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Volviendo a España, la reentrada más fuerte es la de ‘Anela’ de Belén Aguilera, que vuelve al puesto 17 en su aniversario ayudada por la edición vinilo, que de hecho es número 1 en la subtabla de vinilos. El disco fue top 8 en su momento y esta sería su 7ª semana en lista.





