El tema que sí suena a clásico del disco de Miley

Miley Cyrus ha publicado esta semana su nuevo álbum, ‘Bass Persuades‘. Es otro disco indeciso y regular edificado sin una línea artística decidida, como en otras ocasiones. Como siempre, puede disfrutarse a través de singles sueltos y ‘Let’s Get Married’ es el ejemplo más evidente.

Nuestra Canción del Día hoy es una evidente celebración del amor, dedicada a su prometido Maxx Morando, y la música transmite la calma que da haber encontrado ese alguien especial.

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Con una cadencia inspirada en los años 70, un bajo prominente y teclados que remiten a la psicodelia, Miley Cyrus entrega un tema que podrían haber escrito Tennis. También saca partido de la mezcla de Dave Fridmann, quien en su momento fuera determinante para el sonido de gente como Flaming Lips o Mercury Rev.

Sencillo como el tema, porque es mejor no complicarse la vida cuando tu especialidad no es la música con recovecos, el videoclip es un retrato de intimidad a través de besos, bañeras y amigos gays. «Casémonos esta noche» es el mensaje principal, y el vídeo gira en torno a eso.

