Madonna y Charli XCX: ¿desde cuándo lo sabíais?

«‘Confessions II’ and It’s Completely Different but Also Still ‘Confessions'». Hace tiempo que sabemos que Madonna se ha inspirado en ‘brat‘ para la campaña de su último disco. Por algo ha contratado a su equipo creativo: Special Offer en el diseño, Torso a los vídeos. Ha habido muchas coincidencias: el desarrollo de la estrategia en verano, el concierto en Times Square, los remixes con gente querida (Lorde/Kylie) y sobre todo la sensación de que la campaña no acaba con el lanzamiento del álbum, como estaba mandado en 2024/2026.

La campaña -o al menos la coincidencia- alcanzará su zénit cuando este jueves 24 de septiembre -probablemente a media noche, ya el viernes en España, si se sigue el patrón de otros singles- se lance un esperado remix de Madonna con Charli XCX en una de las canciones. Casualmente 2 días antes de los VMA’s. Y ese tema será ‘Danceteria’, a juzgar por el teaser que ambas han compartido en redes y ya suma millones de visitas.

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Para saber si el remix funciona, mejora en algo la original donde no hay nada que mejorar -Charli no había nacido en 1982, año en que se desarrolla la letra- o simplemente es una curiosidad como la remezcla de ‘Love Sensation’, habrá que esperar al jueves. Lo que no puedo evitar preguntarme es desde cuándo sabían Madonna y Charli XCX que iban a colaborar juntas.

Ambas tuvieron un supuesto beef este año cuando Charli declaró que la música de baile había muerto. Madonna le tiró en redes, afirmando que igual no estaba escuchando la música adecuada, y después ambas hicieron las paces, apareciendo juntas en la Semana de la Moda de París, en un «Club Confessions» pinchando y coqueteando en redes. Hemos visto a Charli XCX en TikTok, promocionando ‘Bring Your Love’ hasta la saciedad junto a su pareja, iniciando un trend que han seguido muchos otros famosos; y también realizar guiños a ‘American Life’ y ‘Hollywood’, una influencia declarada en su último álbum ‘Music. Fashion. Film‘. Recientemente Madonna compartió un vídeo de la balada acústica ‘L.E.S. Girl’, citando a Charli, lo que hacía pensar en una versión rock de esta canción que finalmente no parece que vaya a darse (aunque ojo, dice el texto de redes que se van al «East side»).

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El remix de ‘Danceteria’ tiene pinta de haberse gestado en la Semana de la Moda de París, cuando empezó a pincharse un «Madonna x Charli» que muchos creen improvisado con IA. Pero siempre habrá conspiranoicos que crean que lo tenían preparado desde el principio. En ese caso no sé si tendría mucho sentido que Charli hubiera quedado fuera del disco original, a menos que la idea fuera buscar ya demasiado descaradamente el nuevo ‘Girl, so confusing‘. Charli escribió aquella canción decepcionada con Lorde por no querer colaborar, y el remix tenía la gracia de contener la disculpa de Lorde, erigiéndose como un himno de sororidad.

Es difícil que este nuevo remix iguale tal espontaneidad. Lo seguro es que la edición «Afterhours» de ‘Confessions II’ cada vez se parece más al disco de remezclas de ‘brat’. ¿Será Charli XCX el último eslabón de la cadena antes de empezar, de verdad, a soltar esas 8 canciones 100% inéditas pendientes?



- Publicidad - ¿Desde cuándo saben Madonna y Charli XCX que van a colaborar juntas? Desde el principio: el beef estaba preparado

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