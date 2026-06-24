Madonna y Charli XCX fuman la pipa de la paz… si es que estaban peleadas

Madonna y Charli XCX han coincidido por primera vez después de haber tenido un pequeño «beef» en redes. Todo empezó cuando Charli XCX dijo que la pista de baile estaba muerta, en referencia a que su nuevo disco será más rock. Mucha gente en las redes relacionó la declaración con la campaña de ‘Confessions II’ de Madonna, que propone la pista de baile como tabla de salvación para «los tiempos oscuros que vivimos». Madonna llegó a responder en Instagram que «si sentías que la pista de baile estaba muerta, quizá no estabas escuchando la música adecuada».

Charli XCX se vio obligada a responder que se refería tan sólo a su necesidad de dejar ‘BRAT’ detrás. Y citaba ejemplos de música de baile que le está gustando mucho, como Slayyyter. Recientemente, veíamos una publicación de Charli en la que compartía ‘Hollywood’ de Madonna y esta pinchaba en «me gusta». ‘American Life’ es una influencia evidente en el vídeo de ‘SS26’. La reconciliación se fraguaba.

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Y finalmente se materializaba ayer durante la Semana de la Moda de París. En el desfile de Yves Saint Laurent, alguien decidía sentar juntas a Madonna y a Charli XCX en una primera línea llena de famosos en la que también cabían Kate Moss, Arca, Stuart Price, Connor Storrie, Debi Mazar, su hija y muchos otros.

Lo que es más, en el Club Confessions que anoche se organizaba en París, se vio a Charli XCX en la cabina de DJ junto a Madonna, disfrutando de ‘Hung Up’ y otros temas. Esta vez, y a diferencia de lo sucedido en Los Ángeles, no se pincharon canciones inéditas de ‘Confessions II’.

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Cabe preguntarse si esto ha sido un «beef» de verdad, un malentendido o una broma entre amigas. Madonna y Charli XCX comparten sello (Warner), equipo de estrategia (Special Offer) y directores de videoclip (Torso). Sin duda Madonna se está inspirando en el márketing de guerrilla de la era ‘BRAT’ y Madonna ha sido siempre una influencia reconocida para Charli.

Os recordamos que analizaremos toda la era ‘Confessions II’ en un podcast con público en la Sala El Sol el miércoles 8 de julio. Las entradas están a la venta en DICE.

Now You Know Why We Sent You That Link: Madonna Lights Up Saint Laurent in Paris

An hour ago we gave you the link to watch the Saint Laurent show live — and now you know exactly why. Madonna is in the front row in Paris tonight, and for a Confessions II campaign built entirely… pic.twitter.com/tHOm0Pgsaj — DrownedMadonna (@DrownedMadonna) June 23, 2026

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Madonna, Charli xcx & Connor Storrie at Paris Fashion Week. pic.twitter.com/fksnQQQeri — Pop Crave (@PopCrave) June 23, 2026