Charli xcx se sincera: «Mentalmente, estoy peor que nunca»

Charli xcx ha reconocido en una entrevista con Rolling Stone que, mentalmente, está «peor que nunca». La autora de ‘Brat’ logró convertir este disco en un fenómeno pop y también, con diferencia, en su álbum más vendido, pero el debate online en torno a su música sigue afectándole sobremanera. Asegura que “sus emociones están muy volátiles ahora mismo”. Como solución, afirma que se ha alejado de las redes sociales porque le provocan una “ansiedad tan fuerte que me afecta al cuerpo”.

Parte de esta respuesta ha sido generada por el debate en torno a su polémica declaración: “la pista de baile ha muerto”. Aunque desde el principio era evidente que Charli hablaba de su propia carrera, muchos ampliaron la interpretación a un diagnóstico global sobre la música actual. Esto implicó incluso a Madonna, que prepara su regreso a la pista de baile y pareció dejarle una indirecta en redes.

- Publicidad -

Charli aclara en Rolling Stone que la frase hacía referencia a ‘Brat’, y da por cerrado el debate: “Esa letra tiene mucho que ver con mi relación con ‘Brat’. Mi marido George Daniel dirige un sello de música dance. Ha habido una enorme cantidad de discos de música dance/electrónica increíble saliendo últimamente, ya sea Slayyyter, Underscores o PinkPantheress. La música dance está en un momento increíble».

Charli explica en la entrevista la lógica “reaccionaria” que une todos sus discos, distintos entre sí, y habla de temas más banales como sus películas favoritas o los discos de su propio catálogo que sigue escuchando. Sin embargo, muestra una actitud distante, asegurando que “no le interesa” explicar el significado detrás de sus canciones o negándose a explicar por qué no cree en fantasmas. De manera reveladora, Charli afirma que probablemente va a dejar de hacer entrevistas largas durante un tiempo: «Es probable que esta sea mi última entrevista larga con un periodista por un tiempo. Has entrado por los pelos».

- Publicidad -

Charli, por otro lado, insiste en que ‘Music, Fashion, Film‘ no es un disco de rock, a pesar de contener guitarras rockeras, haberse presentado con un tema llamado ‘Rock Music‘ y de incluir en su portada a un icono del rock, John Cale. Su explicación es que ha hecho un disco de Charli xcx, lo cual recuerda a cuando Beyoncé decía que ‘Cowboy Carter‘ no era un disco de country, sino un disco de Beyoncé.

La reacción al nuevo material de Charli xcx está generando división, aunque sobre eso exactamente Rolling Stone no le pregunta, optando por un tono amable y en ocasiones complaciente. ‘Rock Music’ y ‘SS26‘ suman streams bastante contenidos -aunque no malos- y no están generando un impacto real en las listas de éxitos, ni siquiera en Reino Unido, donde ninguno de los temas está presente en el top 100 de singles, a pesar de su evidente calidad y riesgo. En el top 200 global de Spotify, el único Charli presente se apellida Puth. Aunque hay que recordar el contexto: los singles de ‘Brat’ tampoco lograron grandes cifras en listas antes del estreno del disco y después lo petaron.

- Publicidad -

Charli, como anticipándose a las reacciones negativas, ha advertido recientemente en redes que es muy posible que a muchos de sus fans no les guste su nuevo disco.