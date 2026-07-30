El canciller de Argentina dice que Rosalía se disculpó porque le empezó a «doler el bolsillo»

La polémica de Rosalía y Argentina sigue viva… para el canciller argentino. Según recoge EFE, Pablo Quirno recordó el lío montado por el like de la artista española a un post de Mia Khalifa en el que llamaba «perlas» a los argentinos y aseguró que esta dio «marcha atrás» porque todo lo ocurrido le hizo «doler el bolsillo».

En dos días, este 1 de agosto, Rosalía dará el primero de los cuatro conciertos agotados que tiene programados en el Movistar Arena de Buenos Aires por la gira de ‘LUX’. Sin embargo, la semana pasada protagonizó una sonada polémica por darle like al post equivocado. En su momento, la artista se disculpó en Stories: «Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía», explicó.

- Publicidad -

Ya que había muchos argentinos en redes ofreciendo sus entradas del concierto en venta tras lo ocurrido, ahora el canciller del país ha teorizado en una entrevista con radio Mitre que «el recule en chancletas» de Rosalía se dio «porque le empezó a doler el bolsillo». Esto solo fue una pequeña parte de su discurso, que trataba principalmente la supuesta campaña «antiargentina» que atribuye a las redes sociales.