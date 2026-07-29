Muere Kavinsky, autor del clásico ‘Nightcall’, a los 50 años

Kavinsky ha muerto a los 50 años. El artista francés, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, ha sido hallado sin vida en su domicilio de París durante la noche del martes 28 de julio. Según las primeras informaciones, la causa podría haber sido un ictus, aunque se ha abierto una investigación para determinar el origen del fallecimiento.

Kavinsky era conocido sobre todo por ‘Nightcall’, su icónico tema de synthwave que alcanzó fama internacional tras formar parte de la banda sonora de la película ‘Drive‘, protagonizada por Ryan Gosling. La canción se convirtió en uno de los grandes himnos de la electrónica de la pasada década y ayudó a popularizar la estética retrofuturista asociada al artista. Últimamente, Lady Gaga la ha recuperado en un directo.

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El tema volvió a vivir un enorme momento viral en 2024 cuando Kavinsky lo interpretó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, logrando que ‘Nightcall’ se convirtiera en la canción más buscada en Shazam en un solo día.

