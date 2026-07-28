Boy George publica una polémica canción de apoyo a Israel

Después de meses protagonizando polémicas en redes sociales por sus mensajes sobre Israel, Boy George ha dado el siguiente paso: convertirlos en canción. El líder de Culture Club acaba de publicar ‘We Will Dance Again’, un alegato en defensa de la actuación militar israelí y una crítica a los artistas que apoyan Palestina.

Publicada con un título también en hebreo, la canción arranca con el verso «Tú dices genocidio, yo digo guerra» y hace referencia al ataque de Hamás contra el festival Nova del 7 de octubre de 2023. Su estribillo recupera el lema «We Will Dance Again», convertido en símbolo de solidaridad con las víctimas israelíes.

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Boy George también critica directamente al movimiento propalestino y a los músicos que han condenado la actuación de Israel. «Músicos sujetando banderas, balando como ovejas», canta en uno de los versos, antes de acusarles de actuar movidos por la propaganda de internet.

Aunque el cantante había expresado anteriormente su apoyo a las comunidades judías y asegurado que eso no implicaba respaldar todas las decisiones del Gobierno israelí, ‘We Will Dance Again’ supone el posicionamiento más explícito de su carrera sobre el conflicto. Según las autoridades sanitarias de Gaza, la guerra ha causado ya más de 73.000 muertes palestinas, mientras que el ataque de Hamás del 7 de octubre dejó 344 civiles y 34 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes muertos en el festival Nova, además de decenas de personas secuestradas.