A Karol G le falta rematar la faena en ‘Matadora’

Coincidiendo con el inicio de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ en Chicago, Karol G ha regalado a sus fans un tema inédito, ‘Matadora’, al que además ha concedido el honor de cerrar los conciertos de este tour que, recordamos, pasará por España en 2027 con fechas en Barcelona, Sevilla y Madrid.
‘Matadora’ no es el hit inmediato que fue ‘Si antes te hubiera conocido’. Si ese megaéxito es el listón con el que hay que medir a la Karol G actual, ‘Matadora’ se queda bastante lejos. Más bien entra en ese grupo de canciones que Carolina Giraldo es capaz de escribir como churros, con los ojos cerrados.
La participación de Judeline es el aspecto más sorprendente del tema, aunque ‘Matadora’ tampoco alcanza la magia sutil de ‘Zahara’. Si no fuera por las tímidas trompetas que recorren la producción, estaríamos simplemente ante un reguetón sexual bastante convencional. Karol le pone gracia hablando de un encuentro «nasty» con su culo «fatty», pero ‘Matadora’ no tiene pinta de convertirse en uno de los títulos esenciales de su repertorio.
El tramo final, que destaca por su predecible uso de vocal chops, intenta aportar un extra de dinamismo a una canción que transcurre con bastante indiferencia y que ni siquiera alcanza los dos minutos y medio de duración. Sin el gancho de sus mejores reguetones, ‘Matadora’ queda en un punto de medio. Karol G ya demostró ser una ‘BICHOTA’; como ‘Matadora’, en cambio, le falta rematar la faena.