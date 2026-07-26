Chico Blanco / Amnesia

Tras varios años de recomendables mixtapes y contundentes temas de tech-house, entre el humor de ‘Gominola‘ y la oscuridad de ‘Positif Siempre’, el granadino Chico Blanco busca el verano eterno. Su debut oficial de la mano de Marea, su propio sello-colectivo, se presenta como una «fantasía dance-pop suspendida entre la memoria y la imaginación», ligada a un sonido decididamente ensoñador y veraniego, «entre Berlín, una Ibiza imaginada y una sensibilidad mediterránea».

El granadino Pablo Cobo reconoce que «ha romantizado momentos que nunca he vivido como una forma de evasión… quizá porque las infinitas posibilidades del presente resultan casi paralizantes». Puede estar refiriéndose a la época de gloria de Amnesia, la famosa discoteca ibicenca, al hedonismo pre-internet en general, o a los años 80 de la banda alemana Software, cuya propuesta parece informar tanto algunos elementos sonoros como el apartado gráfico del álbum.

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En cualquier caso, Chico Blanco consigue un sonido muy centrado y cohesivo, explorando la intersección entre el baile y lo onírico. Las voces impostadas de Locomía parecen una influencia en el groove balearic latino de ‘Baila’, con ese «pues baila» sencillo pero autoritario; también en ese «la gente está muy loca» de ‘Omaigach’ o, sobre todo, en ‘Gira gira’, salpicada de detalles hyperpop. Pero Chico Blanco siempre consigue que todo suene como un recuerdo lejano y bonito. El título del álbum no es casual.

‘Amnesia’ se sostiene sobre un concepto de nostalgia imaginada, hasta el punto de rozar el vaporwave. El susurro femenino de ‘Feel Me’ («estás escuchando Amnesia»), junto a sus ritmos burbujeantes, su house de pulso imparable y sus efectos acuáticos, genera una estupenda recreación de los 90. Sobre todo, la atmósfera veraniega y playera resulta muy inmersiva, igual que los soplos de aire que mecen ‘Paradis’, extendida hasta unos hipnóticos seis minutos.

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‘Special Place‘ es la joya de la corona gracias a sus acordes de piano de inspiración afrocaribeña y a la melodía vocal de Regularfantasy. Pero antes Chico Blanco hilvana ‘Amnesia’ de varias maneras: no solo rebajando el ritmo con cortes más chill out como ‘Olvidancing’ (gran título), sino también abriendo y cerrando el disco con una intro y una outro que primero nos llevan hacia ese precioso atardecer y, al final, nos dejan meciéndonos plácidamente en el mar.