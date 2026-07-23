Conocimos a Chico Blanco primero gracias a colaboraciones como ‘Ojalá‘ con C. Tangana y, poco después, por singles propios tan inspirados como ‘Gominola‘, donde mezclaba house y pop con una naturalidad y un sentido del humor que lo convirtieron en uno de los nombres imprescindibles de la nueva electrónica española y del circuito de festivales.

Instalado en Berlín desde hace un tiempo, Pablo Cobo ha dedicado el último año a ir desvelando poco a poco ‘Amnesia‘, su esperado álbum de debut. Tras una larga gestación, el disco por fin ha visto la luz este fin de semana.

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El colorido deep house de ‘Omaigach’, junto a Girl Ultra, o la balearic house de ‘Sunset’, con NAZZZ, ya anticipaban el universo de ‘Amnesia’: un trabajo concebido entre Berlín, una Ibiza imaginada y una sensibilidad profundamente mediterránea. En palabras del propio Chico Blanco, se trata de «una fantasía dance-pop suspendida entre la memoria y la imaginación».

Aferrado a un house clásico elegante, sofisticado y profundamente escapista, ‘Amnesia’ brilla tanto en los golpes de energía de ‘Baila’ o ‘Gira Gira’ como en momentos más luminosos. Entre ellos destaca ‘Special Place’, elegido como último single del disco y Canción del Día de hoy.

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Sostenida sobre un bombo de house clásico y adornada con un precioso piano de aroma afrocaribeño, ‘Special Place’ es probablemente la canción que mejor resume la vertiente mediterránea de ‘Amnesia’ sin renunciar al hedonismo de la pista de baile. Mientras la producción invita a perderse entre atardeceres y clubes junto al mar, la voz de Regularfantasy canta sobre ese lugar que «no puede quitarse de la cabeza»: quizá una discoteca, quizá el recuerdo de una persona.

Además, ‘Special Place’ resume a la perfección el diálogo que plantea ‘Amnesia’ entre el house más clásico y una sensibilidad plenamente contemporánea. El autotune, el gusto por el collage sonoro y el delicado tratamiento de las voces conviven con ritmos atemporales en una producción llena de pequeños detalles. Una de las grandes joyas que está dejando este caluroso verano.

