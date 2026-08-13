Björk se supera y aparece vestida de globos para el eclipse

El eclipse total de sol del 12 de agosto tuvo su correspondiente rave en Islandia. Echolalia, organizada por Björk y Smekkleysa, reunió a unas 7.000 personas en las afueras de Reikiavik con Arca, entre otros nombres, y terminó con un DJ set de la propia Björk.

Según cuenta elDiario.es, que estuvo presente en el evento, Arca ejerció de previa con una sesión que pasó por ritmos afrovenezolanos y electrónica de club. Después llegó Björk, que pinchó a Kelela, Arca, música gnawa y otros sonidos africanos, además de ‘Jaque’ de Marina Herlop. Y cerró, por supuesto, con ‘Berghain’, su colaboración con Rosalía.

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Pero la verdadera noticia es que Björk ha vuelto a superar su propio historial de looks imposibles. Para su aparición, la islandesa llevó un diseño de Robert Wun que la convertía literalmente en una gigantesca criatura de globos blancos, superando incluso aquel famoso atuendo de la portada de ‘Volta’ y muchos de sus looks de directo recientes. ¿Recordáis cuando pinchó en el Sónar vestida de momia? Esto es otro nivel. elDiario.es describe su entrada al escenario al ritmo de Así habló Zaratustra, con las enormes formas alrededor de su cuerpo.

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