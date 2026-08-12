Brian May, en España para ver el eclipse total y dando consejos para disfrutarlo

Brian May, guitarrista de Queen y astrofísico con un doctorado en 2007, se encuentra en España, «no lejos de Valencia», para intentar disfrutar esta tarde del eclipse solar total. May ha ido compartiendo estos días en Instagram recomendaciones para observar el fenómeno con seguridad.

La principal es no mirar directamente al Sol y no utilizar jamás telescopios o prismáticos apuntando hacia él. May recomienda recurrir a la técnica del agujero estenopeico, haciendo un pequeño agujero en un cartón y proyectando la imagen del Sol sobre una superficie blanca. También ha mostrado cómo proyectar el eclipse sobre un plato.

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May espera poder contemplar la totalidad, aunque teme que las nubes puedan estropear el espectáculo. El eclipse será visible en buena parte de Europa y, en España, la totalidad podrá observarse desde distintas zonas del país esta tarde.