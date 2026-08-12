Martin se marca un «ménage à trois» por el eclipse

El verano en que nos ha dejado la intérprete de ‘Total Eclipse of the Heart’ se produce un eclipse total que en España podrá verse sobre las 20:30, de forma total o parcial dependiendo de tu ubicación. La coincidencia es demasiado perfecta como para no aprovecharla, y Martin Urrutia lo hace con ‘Cuando el sol bese a la luna’, una canción que utiliza el fenómeno para imaginar una historia de amor y deseo tan intensa como fugaz.

Escrita por el propio Martin junto a Adrià Arbona (Papa Topo) y Marco Frías (El Buen Hijo), la canción comienza con guitarra acústica y una cálida interpretación vocal que se vuelve especialmente sentida en el estribillo. «Calita blanca, llorarán las mantarrayas», canta antes de que aparezcan los sintes y versos como «te abrasará la mirada» o «te quedarás tiritando, al ver mi corona plateada». Después entran suaves percusiones electrónicas y orgánicas.

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El momento más bonito llega con ese «mírame, pero mírame, no me dejes de mirar», en el que Martin convierte al sol en amante y el eclipse en una especie de encuentro romántico. «Sube a jugar al valle lunar», «cuando vengas a la luna, despertarán las estrellas» y «bailaremos pegados, alrededor de la hoguera» completan un imaginario de esta canción entre naíf y misteriosa. La canción tiene algo de cuento, pero también de fantasía amorosa y sexual.

