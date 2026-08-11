David Bisbal cuenta cómo vivió el terremoto desde Colombia

En la mañana de este lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 hizo temblar el oeste del país dejando tras de sí al menos 224 muertos y cientos de heridos a la hora de redactar esta noticia. David Bisbal se encontraba en Bogotá para grabar la primera edición de Operación Triunfo USA y ha contado en sus redes cómo vivió el seísmo.

Antes de dar sus declaraciones de forma sosegada, el cantante grabó un vídeo desde su habitación de hotel en el que se aprecia como la lámpara se mueve de lado a lado mientras este reacciona en directo: «Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío. Puta madre, por favor, virgencita…», se le entiende.

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Al día siguiente, este contó que su primera reacción al despertarse con el temblor fue, naturalmente, «un poco de pánico»: «Después de un minuto aproximadamente pues todo acabó, empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios que estaban colindantes al mío», cuenta.

El terremoto no ha afectado de forma grave a la capital del país, en la que se encontraba Bisbal, pero sí ha hecho estragos en provincias del interior de Colombia: «Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas», concluyó el cantante. Por otro lado, el Gobierno ha confirmado que hay 164 españoles en el país que se encuentran «en paradero desconocido».

David Bisbal cuenta desde Bogotá cómo ha vivido el terremoto: «Estamos todos con el corazón en un puño» pic.twitter.com/tx9vCQP8v4 — ABC.es (@abc_es) August 11, 2026

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