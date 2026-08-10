Ariana Grande, por primera vez nº1 en España con ‘Petal’

Ariana Grande debuta en el número 1 de álbumes en España con ‘Petal’. Es el primer número 1 de la artista en nuestro país, después de haberse quedado varias veces a las puertas con sus discos anteriores.

En España, ‘Petal’ entra directamente en el número 1, por delante de Quevedo, que baja al 2 con ‘El Baifo’, y de Bad Bunny, que cae al 3 con ‘Debí Tirar Más Fotos’.

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Hasta ahora, el mejor resultado de Ariana en España había sido el número 2 de ‘Eternal Sunshine’, que además está certificado con 40.000 copias en nuestro país. ‘Thank U, Next’ llegó al número 3 y ‘Positions’ al 5. ‘Petal’ consigue por fin romper esa barrera y llevar a Grande al primer puesto de la lista española, gracias en parte a la falta de competencia.

En Estados Unidos, ‘Petal’ también ha debutado en el número 1 del Billboard 200 con 295.000 unidades equivalentes. De ellas, 168.000 corresponden a ventas puras del álbum. Es el 7º número 1 de Ariana Grande en Estados Unidos y su segunda mejor semana de ventas, tanto en unidades totales como en ventas puras. Además, ha vendido 96.000 vinilos, la mejor semana de su carrera en este formato.

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Con este nuevo número 1, Grande iguala a Janet Jackson y Lady Gaga como las artistas solistas con el quinto mayor número de discos que han llegado al número 1 del Billboard 200.

Pero el éxito del disco va más allá. ‘Petal’ también ha sido número 1 en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, además de liderar la lista de vinilos australiana. Es el sexto número 1 de Ariana en álbumes en estos tres mercados.

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La lista española deja además otras dos entradas destacadas. ‘9 Months & 50 Hours’, la colaboración de Fred again.. y Latin Mafia, debuta en el número 25. Más abajo, en el 84, entra la banda sonora de ‘Heated Rivalry’, la serie de televisión, firmada por Peter Peter.

