Ariana Grande, por primera vez nº1 en España con ‘Petal’

Ariana Grande debuta en el número 1 de álbumes en España con ‘Petal’. Es el primer número 1 de la artista en nuestro país, después de haberse quedado varias veces a las puertas con sus discos anteriores.
En España, ‘Petal’ entra directamente en el número 1, por delante de Quevedo, que baja al 2 con ‘El Baifo’, y de Bad Bunny, que cae al 3 con ‘Debí Tirar Más Fotos’.
Hasta ahora, el mejor resultado de Ariana en España había sido el número 2 de ‘Eternal Sunshine’, que además está certificado con 40.000 copias en nuestro país. ‘Thank U, Next’ llegó al número 3 y ‘Positions’ al 5. ‘Petal’ consigue por fin romper esa barrera y llevar a Grande al primer puesto de la lista española, gracias en parte a la falta de competencia.
En Estados Unidos, ‘Petal’ también ha debutado en el número 1 del Billboard 200 con 295.000 unidades equivalentes. De ellas, 168.000 corresponden a ventas puras del álbum. Es el 7º número 1 de Ariana Grande en Estados Unidos y su segunda mejor semana de ventas, tanto en unidades totales como en ventas puras. Además, ha vendido 96.000 vinilos, la mejor semana de su carrera en este formato.
Con este nuevo número 1, Grande iguala a Janet Jackson y Lady Gaga como las artistas solistas con el quinto mayor número de discos que han llegado al número 1 del Billboard 200.
Pero el éxito del disco va más allá. ‘Petal’ también ha sido número 1 en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, además de liderar la lista de vinilos australiana. Es el sexto número 1 de Ariana en álbumes en estos tres mercados.
La lista española deja además otras dos entradas destacadas. ‘9 Months & 50 Hours’, la colaboración de Fred again.. y Latin Mafia, debuta en el número 25. Más abajo, en el 84, entra la banda sonora de ‘Heated Rivalry’, la serie de televisión, firmada por Peter Peter.