Perez Hilton requerirá cirugía tras el incidente de TikTok

Perez Hilton, el conocido blogger de celebrities, ha sido noticia recientemente tras ser ingresado en un hospital de Miami después de un incidente durante un directo de TikTok. Su familia ha confirmado ahora que está «grave pero estable» y que tendrá que someterse a una cirugía en los próximos días.

Hilton estaba haciendo un livestream cuando varios espectadores avisaron a los servicios de emergencia al ver que se estaba autolesionando. La policía acudió a su casa, donde lo encontró solo y con una importante pérdida de sangre. Ahora permanece ingresado bajo la llamada Baker Act de Florida, destinada a personas que atraviesan una crisis de salud mental.

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TikTok asegura que detectó el directo y lo pasó a su equipo de moderación, pero un error hizo que tardaran en retirarlo. La plataforma dice que avisó a la policía y que cerró otros directos posteriores, además de bloquear la cuenta. De momento, no ha tomado ninguna otra medida relacionada con lo sucedido.

La familia de Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira, ha pedido privacidad mientras se recupera. Su entorno asegura que el proceso será largo, pero que su estado es estable.