Muere William Orbit, productor clave de Madonna o Blur

Ha muerto William Orbit, uno de los productores más importantes del pop de las últimas décadas. Su familia ha comunicado que Orbit falleció el pasado 23 de julio en su casa, a los 69 años, y ha pedido respeto para la privacidad de sus allegados.

La noticia empezó a circular anoche, cuando Étienne Daho la adelantó en Facebook. Sin comunicado oficial ni desmentidos, la confusión duró varias horas, hasta que la familia confirmó el fallecimiento de Orbit.

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Aunque llevaba publicando música desde los años 80, con sus proyectos Torch Song y Bassomatic, Orbit quedará para siempre ligado a ‘Ray of Light‘, el disco con el que Madonna oxigenó su carrera en 1998. Su producción, sofisticada y luminosa, fue decisiva en el sonido de canciones como ‘Frozen’, ‘Ray of Light’ o ‘The Power of Good-Bye’, convirtiendo aquel álbum en uno de los mejores de la historia del pop.

Orbit y Madonna se conocieron a raíz de un remix de ‘Erotica’. Poco después, la cantante recurrió a él cuando buscaba un nuevo rumbo para el disco que seguiría a ‘Evita’. De esa alianza nació ‘Ray of Light’, una colaboración que continuó en ‘Music’, en la BSO de ‘American Pie’ y, más de una década después, en ‘MDNA‘, donde Orbit produjo temas como ‘Gang Bang’, ‘Some Girls’ o ‘Masterpiece’.

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El éxito de ‘Ray of Light’ convirtió a Orbit en uno de los productores más cotizados del pop. Firmó dos de los mayores éxitos de All Saints, ‘Pure Shores’ y ‘Black Coffee’; produjo buena parte de ’13’ de Blur, con clásicos como ‘Tender’ o ‘Coffee & TV’; trabajó con P!nk en ‘Try This’, incluido el single ‘Feel Good Time’, y también dejó su sello en proyectos de Britney Spears, Robbie Williams, U2, Beth Orton o Queen. En 2010 produjo además ‘The House’ de Katie Melua, uno de los discos más celebrados de la cantante británica.

Aunque siempre permaneció en un segundo plano, William Orbit ayudó a definir el sonido del pop de finales de los 90 y principios de los 2000. Su combinación de ambient, electrónica y melodías pop sigue resonando hoy en discos como ‘EUSEXUA‘ de FKA twigs o en el pop etéreo de Addison Rae, además de en buena parte de la generación de artistas que ha recuperado la electrónica emocional de aquella época.

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Orbit había vuelto a los titulares hace apenas unos meses al revelar que había abandonado la idea de producir una especie de «Ray of Light 2». Aseguró que tenía un disco prácticamente terminado para Madonna, pero que la cantante nunca respondió a sus propuestas.

La familia ha dado a conocer la noticia a través de un breve comunicado en el que recuerda que Orbit «tocó la vida de muchas personas a través de su música, su amistad y su bondad». Ahí se incluyen generaciones de amantes del pop y la música en general.