Drake, Bruno Mars, Judeline y rusowsky, en el disco de Karol G

El tracklist de ‘No me arrepiento de sentir tanto’, el nuevo disco de Karol G, se ha revelado pocos días después de que la artista anunciara por sorpresa el proyecto. El tracklist desvela un plantel de colaboradores de órdago: Drake, Bruno Mars y el dúo formado por Judeline y Rusowsky aparecen entre las colaboraciones del álbum, además de confirmar la presencia de los sencillos ‘MATADORA’ y ‘Después de ti’ con Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex.

Karol G anunció ‘No me arrepiento de sentir tanto’ durante su concierto en el Rogers Stadium de Toronto. Será el sexto álbum de estudio de la colombiana y llegará el próximo viernes 7 de agosto, apenas una semana después del anuncio. La cantante explicó al público que llevaba trabajando en el disco «durante un par de meses» y adelantó que ha preparado «un segmento que formará parte de esta gira». Este es el tracklist de ‘No me arrepiento de sentir tanto’:

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1.- Te llevas to

2.- Maybe

3.- Bebiendo lágrimas

4.- Ahí ft. Drake

5.- Final feliz

6.- Still ft. Bruno Mars

7.- Alguien que te amaba

8.- Matadora

9.- For U My Lova

10.- Si lo ven

11.- Bby WOW ft. Judeline, Rusowsky

12.- Con quién andará?

13.- Eclipse

14.- Después de ti ft. Greg Gonzalez

La colombiana también presentará su nuevo disco en España: estará los días 3 y 4 de junio en el Estadi Lluís Companys de Barcelona, el 11 y 12 de junio en el Estadio La Cartuja de Sevilla y el 24 y 25 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.