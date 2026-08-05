Olivia Rodrigo mantiene a su público; Muse, no

Hits

Olivia Rodrigo ha sumado otro millón de copias en álbumes con gran facilidad, en menos de un mes. ‘You seem pretty sad for a girl so in love’ será, de nuevo, uno de los discos más vendidos del año, al igual que lo consiguieron sus dos primeros trabajos.

Que esta vez el largo no esté dejando un número 1 internacional en singles tan claro como ‘Vampire’ en ‘GUTS’ o ‘drivers license’ o ‘good 4 u’ en ‘SOUR’ no está dejando ninguna sensación de fracaso, pues el nuevo disco de Olivia está funcionando de manera conjunta. Entre sus 13 pistas solo ‘purple’ y ‘cigarette smoke’ están un poco descolgadas. El resto está a punto de rebasar los 100 millones de streams en Spotify.

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‘You seem pretty sad for a girl so in love’ ha sido número 1 en todos los mercados importantes del mundo excepto Japón. Eso significa que se aseguró el top 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suecia, España, Holanda, Canadá, Australia y un largo etcétera. De hecho ya ha sido certificado como disco de oro en cuatro mercados: Reino Unido, Canadá, España y Nueva Zelanda.

Pero lo mejor es lo fuerte que se mantiene en su 6ª semana: aún top 3 en UK, aún top 2 en Estados Unidos. Aunque es cierto que esta vez las canciones van a tardar un poco más en llegar a los 1.000 millones de streams en Spotify (los 3 singles han sido top 1 en el Global de Spotify, pero durante muy poco tiempo), hasta 7 temas del álbum continúan en el top 200 Global diario un mes y medio después de su lanzamiento.

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La buena aceptación de ‘stupid song’ (top 15 ahora mismo en el Global diario de Spotify), ‘the cure’ (top 16) y ‘drop dead’ (top 23) garantizan buenas ventas durante el resto del año. Además, ‘honeybee’ (top 76) podría dar el salto en cualquier momento y otros temas como ‘maggots for brains’, ‘less’ o ‘expectations’ suelen aparecer por el top 200.



Flops

¿Está de moda el rock? ¿Han vuelto las guitarras eléctricas? Depende de quién haga el rock y depende del tipo de rock del que hablemos. Muse fueron posteriores al grunge, jamás entendieron de lo-fi y no tienen nada que ver con el sonido de Olivia Rodrigo.

Desde luego no podemos establecer ninguna relación entre ambos para concluir que la guitarra ha vuelto al primer plano. El público ha ignorado por completo en último lanzamiento de la banda británica, que ha desaparecido del top 100 de Reino Unido, su país de origen y principal mercado, tan solo después de 3 semanas. La primera semana fueron número 1, sí, pero es que la segunda bajaron al top 32; la tercera bajaron al top 94; y la cuarta no ha existido. Jamás un álbum de estudio de Muse había durado tan poco en el top 100.

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Peor aún fue el desempeño en Estados Unidos, donde el disco entró en el 41 y después desapareció del Billboard 200 tan solo tras una semana. Además, un top 41 es la peor entrada de Muse en el país norteamericano desde 2003.

El álbum de Muse ha logrado ser número 1 en Holanda o Francia, número 2 en Australia y número 3 en Alemania, pero la longevidad no será su fuerte. Le espera un largo calvario para repetir el disco de oro que sí consiguió su predecesor ‘Will of the People’ en Reino Unido y el disco de platino que este logró en Francia. De hecho, si no cambian las cosas, podría ser el primer disco de la historia de Muse que quedara sin ningún tipo de certificación. Una pena, pues artísticamente, es su mejor álbum en una década o dos.

