Ariana Grande se alejará de la «visibilidad pública» tras su gira

Ariana Grande ha declarado que va a «alejarse de la visibilidad» después del final de la gira ‘Eternal Sunshine’. Así lo ha comunicado un representante de forma exclusiva para People. Esta decisión se achaca al «infinito y continuo escrutinio público» que está sufriendo la artista.

Un representante de Grande ha asegurado que ella está «deseando terminar la gira por todo lo alto, tan sana como feliz, y luego tomarse un merecido descanso de trabajar de cara al público, lo cual ha llevado a un infinito y continuo escrutinio público». En una nota positiva, el comunicado también declara que la gira «ha sido una experiencia preciosa para ella» y que Ariana «ama a sus fans».

- Publicidad -

El mismo medio también citó a una fuente cercana de la artista, la cual dejó claro que esta se encuentra en un buen estado de salud: «Actúa en un show muy físico y hay mucho atletismo incluido». Con esta noticia, también llega la cancelación de ‘Sunday In The Park With George’ el musical que iba a protagonizar junto a Jonathan Bailey.