Las Nietas del Charli / Un sol dentro

Las Nietas del Charli pertenecen a esa estirpe de músicos capaces de silenciar una pequeña sala únicamente usando sus dos voces y sus dos guitarras. Como Pauline en la Playa, María y Raquel Rubio son hermanas, en este caso de Madrid, y recuerdan sobre todo a una banda que también constituía una familia, en aquel caso un matrimonio, los trágicamente desaparecidos Low.

A los autores de ‘Things We Lost in the Fire‘ recuerda el gusto por lo acústico de Las Nietas del Charli, el uso que hacen de los silencios y de una parca percusión, que de manera muy aislada aporta Borja Barrueta.

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La producción de Campi Campón (Jorge Drexler, Vetusta Morla, Natalia Lafourcade, Valeria Castro) sabe dejar todo el protagonismo a las voces y letras de las Rubio, que se recrean en la sensación de intimidad cuando susurran, murmullan o comienzan algunas pistas riendo o contando «un, dos, tres». Justo ‘Distancia’ es una de sus piezas más relevantes, el retrato de una escena de amor, de alcoba, y sobre todo de protección hacia el ser que queremos: «Cómo quiero ver tu cara / Pasearme con los dedos / Y ver cómo te entra el sueño / Ir sacando con cariño, el veneno».

A lo largo de esta composición, hay un par de cambios en ritmos y registros, siendo el tarareo del último minuto y medio el más sobrecogedor. Porque las canciones de Las Nietas del Charli no tienen prisa por terminar ni por llegar a un lugar concreto. Muchas duran 5 o incluso 6 minutos, desafiando las modas actuales. Ni en una playlist de moda les ha preocupado estar. La mejor puede ser ‘Rabia‘, una de las más vehementes y expresivas, en la que más posibilidades encierran sus voces, protestando contra el uso de la violencia. La cruda percusión, ausente en la mayor parte del tracklist, impacta más precisamente por ese motivo.

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No necesariamente hablan sus letras de amor o «rabia». También hay espacio para la mitología (‘Lauri’), el aprendizaje (‘Camino’ convierte el «temor» en algo que «como el sol, quema, pero da calor») o las supersticiones procedentes de nuestro folclore (‘Conjuro’).

Hay algo de tradición nacional, hay algo de tradición anglosajona, pero sobre todo hay mucha paciencia y mucha calma para transmitir sus inquietudes con un lenguaje muy personal y ciertas dosis de misterio. Es difícil penetrar en la letra de ‘Trece’, pero ‘Montaña’ podría ser un alegato a favor de ser un poco intensa («No pide perdón la montaña, no he visto disculparse al mar / entonces por qué me avergüenzo de mi inmensa profundidad»), y ‘Pájaro de plata’, una canción de ánimo hacia la libertad.