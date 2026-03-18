No mires los oyentes mensuales de Las Nietas del Charli: escúchalas

Las Nietas del Charli dieron uno de los conciertos más bonitos del pasado Monkey Week. María y Raquel Rubio Pastor, hermanas como Pauline en la Playa, acompañadas tan solo de sus guitarras, lograron callar a una audiencia con muchas ganas de fiesta, gracias a sus bonitas letras y armonías vocales.

El dúo tenía ya entonces un EP de 6 canciones llamado ‘Faro’ y ahora están presentando su primer disco largo, llamado ‘Un Sol dentro’, que verá la luz a principios del mes de mayo, producido por Campi Campón (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Valeria Castro). Los dos temas que llevamos de alguna manera son la noche y el día.

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Las influencias de Las Nietas del Charli parecen proyectos tan afilados como Vainica Doble y tan sombríos como Low. Esto último se siente en la melodía áspera, la referencia a la «violencia» y el tipo de percusión tan cortante que escuchamos en ‘Rabia’. «Toda esta rabia que llevo dentro podría matarte», expresa con frustración una letra que lamenta haber «intentado quererte».

El single que acaban de editar, ‘Distancia’, nuestra Canción del Día hoy, no tiene tanta «rabia» dentro. Se recrea en una escena romántica y menciona la palabra «esperanza». Incluso la vuelta del «hambre» parece tener una connotación positiva, acaso saciada. La «Rabia» es extraída, en forma de «veneno»: «Cómo quiero ver tu cara, pasearme con los dedos, ver cómo te entra el sueño, ir sacando con cariño el veneno».

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Las canciones de Las Nietas del Charli suelen extenderse, sin prisa alguna, por encima de los 5 minutos. ‘Distancia’ tiene una estructura montañosa: hacia su mitad cambia tan solo para volver al principio. Los coros fantasmagóricos en ese momento son escalofriantes.

Por tanto, no esperes encontrarlas en playlists de hits ni mires sus oyentes mensuales. Recréate en sus melodías, en la calma de sus arreglos incluso cuando hablan de emociones incómodas. Hay una enorme belleza sobre todo que degustar en directo, y este 20 de marzo volverá a poder verse en Madrid (La Troupe Prado).

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