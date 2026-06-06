Sorpresas desde Tribeca: Feid e IA, en el corto de Madonna

Un día después de actuar en Times Square, Madonna estrenó en Tribeca el cortometraje de 10 minutos de ‘Confessions II’, seguido de una entrevista que al final no pudo ser con Jimmy Fallon sino que hubo de ser con Anderson Cooper. Quienes consiguieron entrada definen el montaje de Torso «más como una película que como un videoclip de ninguna canción en particular», pues las 6 primeras canciones del disco aparecen tan solo durante un minuto y medio cada una, sin protagonismo de ninguna en especial. Es decir, este no es el anhelado vídeo de ‘Bring Your Love’, pues del tema solo aparece una estrofa y un estribillo. De hecho, Madonna insinuó en la entrevista que no habrá vídeos, pues los considera un formato de otro tiempo. El corto, que contará con un polémico uso de la inteligencia artificial, se subirá a Youtube el próximo lunes a las 17.00, hora peninsular española.

Al menos sabemos que Sabrina Carpenter aparece en la «película», pues alguien se olvidó de ponerla en el cartel. También aparecen varios famosos a modo de cameo: «Arca, Archie Madekwe, Benedict Cumberbatch, Cole Palmer, Debi Mazar, Gwendoline Christie, Honey Dijon, João Pedro, Julia Garner, Kate Moss, Odessa A’zion, Richard E. Grant, Shygirl, Lourdes».

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Otro que no estaba acreditado pero aparece por sorpresa es el colombiano Feid, que hay quien afirma que «rapea» en el tema ‘Read My Lips’. Pese a las reticencias en el fandom de Madonna hacia las colaboraciones latinas, las canciones más escuchadas de ‘Madame X’ fueron las de Maluma y Anitta, y no las de Swae Lee y Quavo, además por una escandalosa diferencia, por lo que ahora ha intentado integrar a otro colombiano en un álbum de house, reto seguramente bien resuelto por Tainy, que co-produce la canción. El productor quizá más puntero de Latinoamérica es conocido por colaborar con Karol G y Feid, pero también por integrarlo con Skrillex y Four Tet. ‘Volver’ fue claramente una de las mejores canciones de 2023, y algo así podría llevar este disco a un lugar desconocido para Stuart Price.

En los últimos 5 años os hemos hablado en multitud de ocasiones de los virales de Feid. Numerosas veces ha tomado la lista entera española con sus lanzamientos. Sobre todo es conocido por sus colaboraciones con Bad Bunny, Karol G o Young Miko, pero también por cuenta propia. Su hit más house podría ser ‘FERXXO 151’. También -ojo- ha colaborado con artistas españoles como Sen Senra.

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Pese a que de momento no se ha detectado una reacción muy negativa hacia ‘Read My Lips’, la canción que está concentrando todas las miradas parece ‘Danceteria’. Es la canción en la que Madonna menciona famosos y amigos de Nueva York y que hay quien ha definido como una mezcla entre ‘Everybody’ y ‘Vogue’; entre ‘Rapture’ de Blondie y ‘Groove Is In the Heart’ de Dee-Lite. El documentalista de Madonna Matthew Rettenmund la ha definido «como la canción que estábamos esperando».





