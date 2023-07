Entre los artistas que han publicado disco estos días se encuentra Tainy. Su debut, ‘DATA‘, incluye colaboraciones a cascoporro de Bad Bunny o Myke Towers pero también Arca o Judeline; y acaba de colocar varios temas en la lista de singles española.

Entre esos temas que han conseguido irrumpir en la lista se encuentra ‘VOLVER’, una de las colaboraciones más improbables en papel. ‘VOLVER’, que ha entrado en el número 59, une a Tainy y a Rauw Alejandro con Four Tet, uno de los productores de electrónica más prestigiosos de las últimas dos décadas, y con Skrillex, uno de los más populares y exitosos.

La mezcla de nombres funciona. La parte de Four Tet viene de un sample de ‘Lush’, uno de los cortes incluidos en su disco de 2017, ‘New Energy‘, compuesto por una bonita melodía creada con un handpan. ‘Lush’ ha sido siempre uno de los temas destacados de aquel álbum, en palabras de mi compañero Sebas, «toda una lección para Crystal Castles sobre cómo construir un himno electrónico a partir de un instrumento clásico sin resultar en ningún momento excesivo o demasiado obvio». Parece que Tainy está de acuerdo.

En ‘VOLVER’, Tainy utiliza la melodía de ‘Lush’ para insertarla dentro de un beat de reggaetón clásico, e invita Rauw a canta por encima. Después, al final del track, Skrillex hace su aparición aportando un outro de beats de drum n’ bass y voces cortapegadas.

Más allá de que todos los elementos de ‘VOLVER’ son distinguibles y reconocibles, el tema funciona por sí solo y es un estupendo hit de reggaetón mutante que aporta nuevos aires al género, hasta el punto de que te hace desear que más productores descubran el catálogo de Four Tet y lo sampleen.

La letra de ‘VOLVER’ no deja de ser la típica súplica por un amor perdido. La letra lo dice (casi todo). Rauw, que canta como los ángeles, escribe a su ex, le pide que vuelva y, además, planta su bandera: «yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él». Pero hay algo emotivo en su interpretación que solo puede venir influido por la melodía de ‘Lush’, que ya era acongojante.