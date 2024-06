El cartel de Basoa de Bilbao BBK Live 2024 en sus 15 nombres

Queda poco menos de un mes para que se celebre una nueva edición de Bilbao BBK Live. Subráyalo en la agenda: 11, 12 y 13 de julio en Kobetamendi. Entre los artistas principales del cartel, algunos exclusivos, se encuentran Arcade Fire, Grace Jones, Massive Attack u Slowdive. La programación ha sufrido varias bajas y sumado varias altas, y los horarios ya se conocen.

Esto incluye, por supuesto, la cartelera de Basoa, el escenario de música electrónica de Bilbao BBK Live, uno de los más queridos de todo el festival. Los propios asistentes se deshacen en elogios hacia Basoa por su exquisita programación e inmejorable ubicación: el escenario, situado en el «bosque» (basoa en euskera) y maravillosamente iluminado, no puede ser más mágico.

Entre los nombres destacados de Basoa este año se encuentra Sofia Kourtesis, autora de ‘Madres‘, 8º Mejor Disco de 2023 para JENESAISPOP. Kourtesis -peruana afincada en Berlín- es una de las artistas que pincharán el primer día en Basoa, el jueves 12, presentando su ensoñador house a partir de las 22.00 horas. Inaugurará el cartel la DJ vasca residente en Ámesterdam Neska -conocida por su fiesta de música electrónica flora & fauna- disparando sus ritmos tecno a las 17.00. Ketiov, alias del DJ polaco residente en Madrid Wojciech Taranczuk, le seguirá a las 19.30 con sus bases «sensuales, queer y rítmicas». Tanto que, en su tema ‘Icon’, tan bailongo, samplea a Wendy Williams diciendo su mítica frase «she’s a legend, and she is the moment».

Pasado el DJ set de Kourtesis, que estará centrado en ‘Madres’, según se desprende de la información facilitada por el festival, será el turno del hi-NRG de Cormac (foto) a las 00.30. Un buen momento para descubrir a todo un rey de las pistas europeas -él es de Irlanda del Norte- que, con sus ritmos italo y house, sabe lo que es ver amanecer un lunes por la mañana. Cerrará jornada DJ Tennis -apodo del italiano -Manfredi Romano- a partir de las 3.00 mezclando post-rock, dance e italo disco probablemente de la misma manera que mezcla ingredientes cuando cocina, pues él es chef y dueño de un restaurante.

El viernes 12 se encargará de abrir el Basoa con sus seductores grooves Senda Fatal, alias del periodista musical Rodrigo Suárez, que ha trabajado en Radio 3, concretamente en Siglo 21 y Hoy empieza todo, y ha ejercido de «maquinista» presentando sus selecciones de música electrónica en programas como Materia Líquida o TransMúsica Express bajo el alias de DJ Doverso. Suárez abrirá a las 17.00. A las 19.30, Ogazón «masajeará» a su público jugando con los puntos en común entre el tecno y el house. Pero no te confundas: sus sets tienen tralla para aburrir. DJRum -londinense curtido en el piano, el jazz y el hip-hop- pinchará a partir de las 22.00 combinando géneros con la fluidez de un maestro. Jennifer Cardini le cogerá el testigo a la 1.00 presentando su aplaudida mezcla de tecno, disco, house y electro, con la que ha girado desde París a todo el mundo. A las 4.00, Marcel Dettman, alemán criado en Berlín… y en el Berghain, ofrecerá una propuesta diferente en Basoa desplegando su arsenal de ritmos de new-wave, post-punk e industrial hasta el amanecer. De la oscuridad a la luz.

John Talabot, uno de los primeros productores de electrónica españoles en dar el salto internacional, y DJ residente de Bilbao BBK Live cada año, cerrará la fiesta de Kobetamendi el sábado 13 «por quinta y última vez». Programado a las 4.00, sus sets durante los últimos años permanecen en la memoria de tantísimos asistentes al festival y no cabe duda que volverá a ser el caso en esta edición. Antes, a la 1.00, habrá proyectado su magia en Basoa otro nombre que conoces muy bien, Nicola Cruz, productor franco-ecuatoriano que ha llevado sus mezclas de house y músicas andinas a públicos globales. Nicola ha tocado en varios festivales en España en los últimos tiempos, pero su set en Basoa ofrece una oportunidad de asistir a uno de sus hipnóticos sets desde una mayor cercanía.

El día lo empezará la artista queer búlgara Niki Lauda a las 17.00 fusionando «voces femeninas de pop mainstream con percusión rota». Parece que, en su caso, la nostalgia está asegurada. A Niki le seguirá a las 19.00 un set de la DJ de Brooklyn Gabrielle Kwarteng que, revolviendo house, afrobeat y highlife, buceando entre diferentes sonidos y diásporas, promete ser pletórico. Y, a las 22.00, las texturas «tribales, psicodélicas y alienígenas» de la DJ italiana Budino embriagará el ambiente antes de los dos sets siguientes, que ya hemos comentado. En total, una quincena de nombres que configuran otro cartelón de electrónica de Bilbao BBK Live imperdible.